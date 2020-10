Valverde: “El porcentaje de Jeanine está yendo a Mesa por el voto útil”

Valverde asegura que el voto de Camacho es muy difícil que migre.

Fuente: Unitel

Carlos Valverde analizó los datos de la migración de intención de voto, presentados por Unitel la noche del domingo, tras la declinación de Jeanine Áñez a la candidatura a la Presidencia. El periodista considera que Mesa es el más beneficiado debido al concepto de voto útil.

Según los datos de Ciesmori a nivel nacional un 38.3% de la intención de voto de Juntos migró hacia la candidatura de Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, un 18.2% hacia Luis Fernando Camacho de Creemos, un 9.3% hacia Luis Arce del MAS, el 8% hacia el resto de candidatos y un 26.2% no se ha decidido.

“Dije en un anterior debate de que el MAS no tiene posibilidades de seguir subiendo y que el que iba a subir es Carlos Mesa al no estar Jeanine Áñez y ojo estamos hablando del 10% que tenía. Este porcentaje está yendo altamente a Carlos Mesa es lo que yo he llamado el voto útil”, señaló Valverde en entrevista con La Revista de Unitel.

Para el periodista es posible que el candidato de Comunidad Ciudadana siga creciendo en intención de voto a medida que llegue la fecha de las elecciones y el elector sienta que es el único con posibilidades de derrotar al MAS.

“El voto en favor de Carlos Mesa todavía va a subir, la gente ya está viendo que es el que puede hacerle frente (a Arce) y el voto útil se va a confirmar mucho más de lo que se ha estado confirmando estos días”, señaló Valverde.

Así se procesaron los datos

José Luis Galvez, director de Ciesmori explicó cómo se procesaron los datos que permitieron conocer la migración de la intención de votos de la candidatura de Jeanine Áñez hacia otras fuerzas políticas tras la decisión de la alianza Juntos de retirarse de la carrera electoral. “Para poder establecer la distribución de la intención de voto en esta encuesta consultamos a los respondientes si alguna vez en este proceso habían considerado emitir su voto por Jeanine y teniendo ese resultado preguntamos cuál era al día de hoy su intención de voto y luego se cruzaron las preguntas”, explicó.

Ficha técnica

La encuesta nacional se realizó entre el 20 y el 29 de septiembre, es un estudio urbano-rural que se aplicó en 469 localidades de los nueve departamentos con un total de 2.401 casos y un margen de error del 1.99%.