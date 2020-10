Fuente: Carlos Valverde

Carlos Valverde.- Los debates; uno que no fue y otro que estuvo bien… movido, con opiniones varias; temas para analizar; la ausencia de Camacho…. ingenuidad?. Lo deja mal parado; muy mal su asesor, a los debates se asiste siempre; no hay enemigo «chico»; no se ningunea a nadie.