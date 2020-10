Ven que Camacho perdió por no asistir al debate, Creemos habla de traición de CC

Fuente: Página Siete / La Paz

Después de que el candidato Fernando Camacho no asistiera al debate presidencial del domingo, surgieron voces que sostienen que el postulante perdió por no estar presente en el evento. Mientras que desde Creemos aseguran que el líder cruceño no participó en la cita porque fue “traicionado” y “engañado” por Comunidad Ciudadana (CC).

Ayer, después de las críticas sobre la inasistencia de Camacho, Creemos emitió un pronunciamiento en el que señala que el jefe de campaña de CC les comunicó que la alianza naranja no asistiría al evento del domingo. “No había consenso de que asistirían todos los candidatos. Es mas, el jefe de campaña de CC nos comunicó que ellos no irían la debate”, se lee en el pronunciamiento.

En ese documento se agrega además que al no haber confirmación de Luis Arce (MAS) ni de Mesa, Creemos también declinó su presencia. “Luego, al término de la tarde, Carlos Mesa reconsideró su posición y fue al debate, nuestro candidato al estar en Santa Cruz no podía hacer lo mismo”, se lee en el comunicado.

Dentro de Creemos se habla de “traición” y “engaño” de parte de CC. Centa Rek, candidata a la primera senaduría por Santa Cruz, sostuvo que Camacho fue traicionado. “Él no es de la vieja política y (Camacho) no entiende esos esquemas”, declaró Rek a Página Siete.

Según la postulante, desde CC “insinuaron” que Camacho no asista al debate porque no era necesario y en la tarde del domingo se disculparon y Mesa, “aprovechando que estaba en la sede de Gobierno, fue (al debate)”. “Es una artimaña más como todas las que siempre ha hecho. Siempre su estrategia es traicionar”, sostuvo Rek.

Mauricio Muñoz, candidato a primer senador de Creemos por Cochabamba, afirmó que Camacho “es el más sano en política” y que en este asunto fue engañado.

“Consideramos que (Camacho) ha sido engañado en su buena fe. Él es un político transparente, un joven que nunca hizo política, que nunca estuvo en un cargo público. No está acostumbrado a este tipo de engaño y con seguridad en los siguientes debates, como ha estado en el primer debate, va a estar presente”, declaró a la prensa.

Desde CC, José Ormachea, candidato a diputado de La Paz, sin aludir de forma directa a Camacho manifestó: “Te debes a tu votante y a tu palabra, compadre. No a la asistencia o no de los demás candidatos”.

Ricardo Paz, coordinador nacional de campaña de Comunidad Ciudadana, sostuvo que el sábado, a la salida del debate de la FAM-CUB, conversó con el jefe de campaña de Creemos, Mario Aguilera, a quien le expresó su criterio “personal” de que no estando Arce en el debate del domingo, no le parecía conveniente asistir, con lo que Aguilera -dijo- habría coincidido.

Paz -en el programa Piedra, Papel y Tinta- dijo que luego trasladó su criterio al equipo de campaña de CC, que de igual forma consideró que no debían participar, pero Mesa sostuvo que iba a asistir al debate porque se comprometió.

“Apenas Carlos Mesa tomó esa decisión, yo me comuniqué con… no pude encontrarlo a Mario Aguilera, me comuniqué con Zvonko Matkovic, tengo registro en mi celular, a las 4:25 de la tarde, le dije ‘vamos a participar del debate. El criterio inicial que manifesté no ha sido aceptado por la dirección de CC’”, aseguró.

El analista político Álvaro Puente explicó a este rotativo que Camacho perdió una oportunidad “de oro” para hacerse conocer en todo el país, dado que el debate ofrecía esa posibilidad al contar con un gran alcance de difusión (más de 80 medios lo transmitieron).

“La tarea de una campaña, difícil de alcanzar, es hacerse conocer, hacerse escuchar por toda la población. Si la población no sabe quién eres, no puede escogerte. Gran cantidad de gente del país, fuera de Santa Cruz, no lo conocen a Luis Fernando Camacho y perdió la oportunidad de hacerse conocer”, aseveró.

Puente manifestó que Camacho quedó marcado, porque “escapar de un evento de este estilo supone falta de coraje para afrontar lo nuevo, para afrontar los retos y lo difícil”. “Camacho no fue capaz de afrontar el difícil momento de contrastar su parecer con los demás. Eso es una marca que le queda, que debilita su imagen, su fuerza y capacidad”, sostuvo.

Vladimir Peña, de Demócratas, sostuvo que Camacho es “el gran perdedor del debate”, debido a su “ausencia inesperada”.

El político sostuvo que la inasistencia del líder de Creemos en el debate “genera desilusión en su electorado”. “Si alguien tenía que estar en esta cita y no fallarle a la democracia era el señor Camacho”, sostuvo Peña.

A principios de septiembre, los organizadores del debate cursaron las invitaciones a todos los candidatos. Hasta el 11 de septiembre todos, menos Arce, confirmaron su asistencia.