Vienen por lo que les falta

Fuente: Gabriela Ichaso

El pueblo boliviano dio su veredicto.

La mayoría luchó contra el dictador.

Con dolor y sacrificio, la mayoría se movilizó contra el fraude de la elección de octubre de 2019, gestada por un poder anquilosado que también había dado la espalda a sus bases.

La mayoría dijo afuera al prófugo.

Pero la oposición y las logias creyeron que, como versa el refrán, muerto el perro, muertas las pulgas.

Sin el prófugo, quienes se sintieron beneficiados con 14 años de masismo en el poder en todo el territorio nacional, vieron en el ex ministro de Finanzas, poco visto en las manipulaciones políticas del anterior gobierno, y en el ex Canciller, un indígena auténtico que dejó el cargo para dedicarse a la campaña tres años atrás, la renovación confiable del masismo.

Si hubo fraude, todavía no hay pruebas. Si no hay pruebas, no hubo fraude.

La tunda masista fue tan mayoría como las tres veces seguidas que la mayoría le dijo No al dictador: en el Referéndum, en la elección de jueces y en el fraudulento proceso de octubre pasado.

Ojalá dejen de perder el tiempo en seguir montando y reenviando información falsa.

Si Santa Cruz fuera un Estado independiente, entre Creemos y el MAS habría segunda vuelta.

Quien quiera seguir en la ceguera, está en su derecho.

De lo que no tienen derecho, especialmente los logieros y los que se están sacando la infundia desde 2008 entre sí, perjudicando a su pueblo, es de no formar partidos políticos serios, formar ciudadanía con educación cívica, escuchar y ver la realidad, si es que quieren proponer una alternativa sana, creíble y que seduzca a quienes les negaron el voto por sobreponer sus intereses económicos y las emociones regionales por encima de un proyecto de unidad y diversidad nacional ante el masismo.

Vienen por las departamentales y las municipales.

Recuerden que, mientras hay unos 20 posibles candidatos y candidatas a la Gobernación y al Municipio capitalino, ellos tienen el 35% de base y están unidos.

Que nos sea leve.