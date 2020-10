Villegas ve como «un retroceso» que el Direpre no incluya fotos de las actas electorales

Fuente: Página Siete Digital

El ingeniero Edgar Villegas aseguró este lunes que la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de no publicar en el sistema de conteo rápido (Direpre) las fotos de las actas de la votación del domingo 18 de octubre es un «retroceso», ya que esto ayudó mucho el año pasado para descubrir anomalías.

“A mí me preocupó, pero la explicación que me dieron es que se podría causar alguna malinterpretación de los ciudadanos al publicar esta información y que hubo organismos internacionales, específicamente el PNUD, que recomendaron que esto no se publique, por eso el TSE habría decidido no hacer esta publicación”, declaró Villegas en Panamericana.

Aseguró que recomendó al TSE publicar las capturas de las actas, porque «es como dar ojos al ciudadano, como que hubiera estado en cualquier recinto del país, eso da tranquilidad para que cuando se publique la oficial del cómputo, diga que no hubo alteraciones”.

Villegas sostuvo que “por un principio de trasparencia no se debería retroceder respecto a lo del año pasado», por lo que consideró que es muy importante que estas fotos sean publicadas, pero desde el TSE indicaron que se publicarán los documentos escaneados en el cómputo oficial.

Respecto a su pedido, declaró que está en consideración. «Me dijeron que iban a evaluar y esperemos que se acepte, por lo menos que si no se publica la transcripción del acta se publique la foto, me parece muy importante y esto dará más confianza a la gente”.

El ingeniero también recordó que el viernes dará a conocer el nombre de la aplicación que desarrollaron para que la gente pueda subir el acta de sus recintos y así hacer un control ciudadano.

