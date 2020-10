Vita niega que deba sueldos y dice que solo desvinculó a dos dirigentes

La gerencia de los laboratorios manifestó que los dos trabajadores no oficializaron su declaratoria de comisión y que no asisten a la empresa desde 2017, pero no dejaron de percibir sus salarios.

miércoles, 7 de octubre de 2020 · 14:49 Fuente: paginasiete.bo Página Siete Digital Laboratorios Vita emitió este miércoles un comunicado en el que desmiente que haya despedido personal durante el periodo de cuarentena y que sólo se desvinculó a dos representantes sindicales de los trabajadores porque no realizan ningún trabajo para la empresa desde 2017. “De buena fe, siempre se les ha pagado sueldos y salarios de manera puntual a los dos extrabajadores. Ambos, a título de ejercer la condición de dirigentes sindicales, no realizaron ningún trabajo para la empresa desde 2017 hasta la fecha, es decir, por casi cuatro años”, dijo la gerente general de Vita, Magna Cachi, quien agregó que ambos empleados no se presentaron al trabajo ni formalizaron su declaratoria de comisión como exige la ley. La empresa informó que el 5 de octubre, un «grupo reducido de trabajadores sindicalizados» se declaró en paro e intentó tomar una de las instalaciones de su planta de producción, ubicada en la ciudad de El Alto, “aparentemente promovidos por intereses ilegítimos de quienes fueron desvinculados del laboratorio”. “Nos vimos sorprendidos por la actitud malintencionada de algunos trabajadores, quienes se atrincheraron en el interior de la empresa bajo el justificativo de estar en paro por el despido de los dos extrabajadores, sin considerar que Vita, por la naturaleza de su actividad dedicada a la producción de medicamentos, requiere ambientes con alto grado de higiene e inocuidad, y que no puede interrumpir su producción, pues pondría en peligro la provisión de fármacos destinados a la lucha contra la pandemia de Covid-19”, indicó Cachi. La gerente añadió que los trabajadores no quisieron deponer la medida de presión y agredieron a la Policía cuando llegó al laboratorio, lo que provocó descontrol, destrozos, “agresiones, intento de toma de almacenes e, incluso, intento de toma de rehenes del personal que no apoyaba el paro”. Se informó que hay nueve heridos, una persona con diagnóstico reservado. Del total de heridos, cinco son trabajadores de la empresa y cuatro son policías. La compañía informó que no se adeudan sueldos a los trabajadores, que no se redujo los salarios y que se cumplen con todos los pagos y beneficios de ley. Asimismo, el comunicado apunta que se cumplió con todos los protocolos de bioseguridad y brinda implementos a la totalidad de sus trabajadores. “A nuestros funcionarios les hacemos un llamado a la reflexión para retomar en forma pacífica la actividad productiva como se ha hecho durante los últimos años, y en conjunto sigamos llevando adelante a este laboratorio nacional que genera cientos de fuentes de trabajo para los bolivianos. Reiterarles que su fuente laboral está asegurada, y que el caso de los dos extrabajadores desvinculados está siguiendo el curso legal correspondiente, por lo que no debe afectar al normal desenvolvimiento de nuestro laboratorio”, sostuvo Cachi.