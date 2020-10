Vocero del MAS sostiene que «movilizados viven una fantasía de golpe de Estado»

Michel exhortó a que los grupos, que perjudican al país, recapaciten, pues es momento de la reconciliación y reencuentro entre bolivianos

Fuente: Miguel Angel Melendres Galvis / El Deber

El vocero del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sebastián Michel, dijo este viernes que los grupos que se movilizan en algunos departamentos solo se aferran a una acción fantasiosa de un “golpe de estado”, perjudicando al país con argumentos que no son reales al afirmar que hubo fraude electoral.

“100 personas de rodillas rogando un golpe (a las Fuerzas Armadas). No veo en realidad un intento de golpe. Veo un afán de un sector político del país que lo está pidiendo, lo está agendando y que no va a llegar a ser un golpe esta vez porque no hay las condiciones”, dijo Michel al programa radial Fama Poder y Ganas de Santa Cruz.

Sin embargo, este sector genera desorden e inestabilidad, todo lo contrario de lo que necesita un país para salir de la crisis, manifestó.

“Queda claro que están generando información fantasiosa”, siguen calculando un “golpe” y atentar al país con llamamientos a una confrontación, cuando el país necesita certidumbre y retornar a la normalidad, para generar empleo y se reactiven las actividades económicas.

Exhortó a que los grupos que perjudican al país recapaciten “pues es momento de la reconciliación y reencuentro entre bolivianos, que sólo así se podrá salir de la actual situación”.