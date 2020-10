Wilster: Dirigencia presenta propuesta y espera que los jugadores levanten el paro

Campeones

lunes, 12 de octubre de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

El plantel profesional de Wilstermann podría volver a los entrenamientos esta mañana, si los jugadores aceptan la nueva propuesta que hizo la dirigencia ayer.

El presidente del club aviador, Gróver Vargas, explicó que ayer sostuvo una reunión con uno de los capitanes del plantel, a quien le hizo llegar una propuesta para el pago del premio de la clasificación a la Copa Libertadores y espera que esta sea aceptada por los jugadores.

“Mañana (por hoy) se van a juntar y espero ellos puedan volver al entrenamiento, de nuevo a la normalidad en nuestra institución”, aseguró Vargas, a tiempo de explicar que los jugadores “deben entender que este tema económico es realmente ajeno a mi buena voluntad y la del directorio. Esperemos llegar a buen puerto y que se reanude el entrenamiento”.

El equipo determinó el sábado pasado ingresar en un paro y no entrenarse, en protesta por el incumplimiento de la dirigencia de pagar el premio por clasificar a la actual Copa Libertadores.

La dirigencia sostiene que se solicitó $us 500 mil a la Conmebol por la participación en la Copa, pero el ente rector del fútbol sudamericano sólo hizo el desembolso de $us 300 mil, motivo por el que no se pudo hacer efectivo el pago total del premio.

Buscarán jugar amistosos

El titular del club aviador también explicó que si el plantel vuelve a los entrenamientos hoy, se reiniciará con las conversaciones con algunos clubes para disputar algún amistoso en la semana. Uno de esos candidatos es Atlético Palmaflor, que ya volvió a las prácticas.