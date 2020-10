“Ya me harté de verles, hasta nunca”: profesor renuncia por Zoom en un arrebato contra sus alumnos

“Si no estudian, es problema de ustedes, no es del docente”, agregó., dijo decepcionado el maestro

Fuente: Unitel

La educación es una de las áreas que más ha cambiado debido a la pandemia del coronavirus, ha obligado a muchos que desconocían las plataformas digitales a convertirlas en sus herramientas diarias de trabajo. Es el caso de los profesores que debieron aprender en tiempo récord cómo se gestiona la virtualidad sin que esto afecte sus métodos.

Para muchos docentes este es un doble esfuerzo que muchas veces no es valorado ya que sus alumnos, al contrario de lo que pasó con ellos, han sacado ventaja de la situación. Este es el caso de un profesor peruano que esta semana se hizo viral tras que se mostrara el video en el que renuncia a su cargo tras reprender a sus alumnos por el poco interés que muestran.

“Yo he venido a enseñarles a ustedes y no están respondiendo. ¿Qué sentirían? Desaliento, ni ganas de enseñar. Y es en este momento que ya no tengo ganas de enseñarles… Ya me harté, ya me harté de verles”, dijo decepcionado el maestro.

El hombre siguió mostrando su indignación: “Nadie de ustedes estudia, estoy harto. El problema es de ustedes. Pobre país, va a confiar la gente en ustedes con sus problemas. Si no estudian, es problema de ustedes, no es del docente”, agregó.

Al final del video, que se ha compartido en varios países, el profesor dijo que iba a renunciar para quedar con su conciencia tranquila. “Gracias, alumnos. Hasta nunca”, cerró.