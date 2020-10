YouTube te permite probar las nuevas funciones sólo si eres Premium

Los que pagamos YouTube Premium tenemos una serie de ventajas interesantes frente a los usuarios gratuitos: adiós a la publicidad en los vídeos, la posibilidad de seguir reproduciendo con la pantalla apagada o el acceso a YouTube Music.

La plataforma acaba de anunciar que, además de todo eso, los usuarios Premium de YouTube ahora tenemos acceso exclusivo a unas «funciones experimentales«, las cuales podemos probar antes que el resto.





«Durante un tiempo limitado, los suscriptores de Premium pueden probar funciones nuevas en las que estamos trabajando. Comparte tus sugerencias al respecto con nosotros para ayudarnos a mejorar YouTube».

Incógnito ≠ Premium

Entre estas «funciones experimentales» que ya podemos activar, se encuentra la opción de reproducir vídeos con sonido y controles de búsqueda en la pantalla de inicio (de momento exclusivo para iOS), búsqueda por voz en la web y la posibilidad de filtrar tema en otros idiomas.

Parece que YouTube quiere premiar a los usuarios que pagan mensualmente la suscripción, algo que podría tener bastante sentido pero que seguramente generará algunas polémicas en la plataforma.

Yo, repito, soy usuario de YouTube Premium desde hace varios meses. La posibilidad de ver vídeos sin publicidad y poder reproducir contenido con la pantalla apagada (ideal para entrevistas o conciertos) han sido puntos realmente importantes a la hora de dar el paso.

Si quiero evitar el historial o que afecte a mis recomendaciones significa que me toca ver publicidad

Personalmente, si pudiera pedir una «función experimental» a YouTube sería (sin duda) la posibilidad de reproducir en modo incógnito sin perder las características que tiene tu cuenta al pagar la suscripción Premium.

Es algo que no tiene mucho sentido. Me gusta que el algoritmo me recomiende contenido en la pantalla de inicio, y es por eso que hay veces que quiero ver algún vídeo (que muchas veces aparece ahí recomendado) pero que no quiero que lo tenga en cuenta a la hora de ofrecerme recomendaciones.

Si activo el modo incógnito, eso significa que tendré que tragar la publicidad y decir adiós a la reproducción con la pantalla apagada. Repito, no le encuentro el sentido. Plataformas como Spotify ofrecen opciones («sesión privada») para este tipo de situaciones.

Sería tan sencillo como agregar la posibilidad de ver contenido con tu cuenta Premium y que este no aparezca en tu historial / el algoritmo no lo tenga en cuenta para recomendarte vídeos relacionados.

Yo sospecho que Google tiene la posibilidad de almacenar igualmente que cierta cuenta (o dirección IP) se ha desconectado y luego ha visto un vídeo en concreto en modo incógnito. Me parece un tanto molesto que YouTube te obligue a pasarlo por tu historial si quieres saltarte la publicidad o que se reproduzca en segundo plano.