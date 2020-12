187 abogados recibieron sus credenciales en el Ministerio de Justicia

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, este lunes, tomó juramento y entregó credenciales a 187 abogadas y abogados en la ciudad de La Paz. La entrega de las credenciales fue desarrollada en dos actos, el primero en horas de la mañana, en el que 95 profesionales realizaron su juramento y durante la tarde lo hicieron 92.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Jorge Adalberto Quino Espejo, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

“Quiero destacar y reconocer la comprometida misión del Ministerio de Justicia a la cabeza del señor Ministro de Justicia, Iván Lima, y al señor Viceministro de Justicia, César Siles que a través del Registro Público de la Abogacía, tiene la alta responsabilidad de garantizar, actualizar y registrar a los abogados profesionales del país”, indicó.

El Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz señaló que la característica principal de la abogacía es garantizar que en el país prevalezca la justicia y el respeto a los derechos consagrados en la Constitución Política del Estado (CPE).

En ese sentido pidió que a través de la justicia y la solidaridad social se preserve la paz social, “invito a asumir el compromiso de sostener el Estado de Derecho que rige en nuestro amado país y la seguridad jurídica de la ciudadanía. Sólo mediante la preservación del honor y dignidad de la profesión y la buena relación entre compañeros, es que se enaltece nuestro Sistema de Justicia”, aseveró.

Posteriormente se dio lectura a la Resolución Administrativa de registro y matriculación de abogadas y abogados.

La toma de juramento de las abogadas y abogados inscritos en el Registro Público de la Abogacía, estuvo a cargo del viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Adalid Siles Bazán.

“El año 2009 entró en vigencia la Constitución Política del Estado, que estableció valores fundamentales, principios ético-morales que deben regir el comportamiento de todos los bolivianos; entre ellos debemos recordar en todo momento, en el ejercicio de nuestra profesión, el no seas flojo (ama quella), no seas mentiroso (ama llulla), no seas ladrón (ama sua).

En el horizonte del Vivir Bien, en la búsqueda de este cambio de paradigma civilizatorio, nosotros debemos aportar con el ejercicio de nuestra noble profesión de abogados”, manifestó la autoridad.

Siles también remarcó que los principios de independencia, idoneidad, fidelidad, lealtad, libertad de defensa, confidencialidad y dignidad, deben regir bajo el paraguas de que la abogacía es una profesión de servicio social.

El Viceministro también apuntó que a la fecha se tiene 75.951 abogadas y abogados registrados a nivel nacional, 24.735 (33%) de ellos en La Paz. El mismo acto se realizará el próximo 3 de diciembre en Cochabamba y un día después en Santa Cruz.