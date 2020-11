A un año de la quema de los PumaKatari, Revilla pide celeridad a la justicia para dar con los autores

Fuente: El Alto

El alcalde Luis Revilla pidió a autoridades del Órgano Judicial que agilicen las investigaciones para identificar a los responsables que quemaron 66 buses PumaKatari y que destruyeron dos patios de buses en 2019.

Con la memoria latente por la traumática experiencia, el burgomaestre destacó la actitud valiente del personal edil que evitó mayor daño. «Exigimos justicia porque hasta el día de hoy no han concluido las investigaciones, no están formalizadas las acusaciones y no están identificados todos los responsables materiales e intelectuales de la quema de nuestros buses. Por eso hacemos un llamado al Ministerio Público y a las autoridades judiciales para que esas investigaciones se agilicen», enfatizó Revilla.

La autoridad exhortó a no dejar en la impunidad el caso y que se siente un precedente «lo más pronto posible», para que «nunca más» ocurra un hecho similar. «No existe ninguna justificación para lo que ha ocurrido y para haber destrozado lo que tanto les costó a los paceños», sostuvo.

La noche del 10 de noviembre del año pasado, luego de la renuncia y salida de Bolivia de Evo Morales, varios grupos de personas quemaron 66 buses municipales en los patios de Chasquipampa y Achumani. La resistencia a los ataques surgió de una iniciativa de funcionarios de La Paz BUS junto a los vecinos.

«Debemos reconocer a los funcionarios que esa noche de la quema actuaron con mucha valentía, intentando evitar más destrozos», sostuvo Revilla.

En esta investigación se aprehendió a varios dirigentes de choferes. Uno de los implicados es el excandidato a diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Jesús Vera, quien irá a juicio oral por uno de los procesos activados. La presencia violenta de Vera fue denunciada el lunes cuando habría promovido la toma forzosa de la sede de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve).

El 15 de octubre, la Alcaldía lanzó la licitación para reponer los 66 buses municipales quemados. El cronograma de contratación establece que la adjudicación se hará el 9 de diciembre y, un día después, será la firma del contrato. El documento detalla que la Municipalidad solicita 64 buses de transmisión mecánica y dos de transmisión automática por un valor total de Bs 80.149.401