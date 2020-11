Abogado dice que desconoce el paradero de López, pero asegura que se presentará cuando existan garantías

Fuente: El Deber Jesus Reynaldo Alanoca Paco

El exministro de Defensa, Fernando López, retornará a Bolivia “cuando mejoren las cosas”, según informó este jueves su abogado en La Paz, Ariel Mendez. El jurista aseguró que desconoce el paradero de la exautoridad, pero garantizó que se presentará ante la justicia cuando existan las garantías necesarias.

“La rebeldía puede venir, pero la defensa no se ha cuartado. Cuando mejoren las cosas y se pruebe que mi defendido no ha actuado de mala fe, no ha tenido participación en los delitos que se le atribuye, él va hacerse presente con las garantías correspondientes, porque él, de acuerdo a lo que se ha demostrado, ha actuado en el marco estrictamente legal”, dijo el jurista.

El representante legal explicó que “desconoce totalmente” donde se encuentra el extitular, revelando que se comunica con él mediante la intermediación de un estudio jurídico que existe en Santa Cruz. Además, enfatizó que, si conociera su paradero, tampoco lo diría, por razones de seguridad.

“Los detalles los debo saber, pero no debo saber, y aunque lo supiera, no diría el lugar donde se encuentra mi defendido, usted sabe, por seguridad personal y por la inseguridad jurídica que se vive en el país”, agregó en entrevista con Unitel.

Datos de la Policía Boliviana detallan que López, junto a al exministro Arturo Murillo, salieron del país el 5 de noviembre, vía terrestre, por Puerto Suárez rumbo a Corumbá, y que la exautoridad de Defensa se encuentra en San Pablo.

“Seguramente Migración debería tener el control de todos los pasos fronterizos, si no existe el registro, se debe a una situación de omisión o tal vez el haber hecho el uso de otro paso donde Migración no tiene control”, declaró, reiterando que no existen indicios que involucren a su defendido en las presuntas irregularidades en la compra de agentes químicos con supuesto sobreprecio.