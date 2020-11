Acompañados de Amautas y Mama T’allas, organizaciones sociales y nuestras famili…

...O presidente eleito da Bolívia, Luis Arce , sofreu um atentado com dinamite na noite desta quinta-feira (5), em La Paz. Segundo...

...El presidente electo de Bolivia, Luis Arce Catacora , salió ileso de un atentado la noche de este jueves luego que se detonó dinamita contra la casa... electoral en los comicios del 18 de octubre y exigen que Arce Catacora no asuma la presidencia el próximo domingo. "Hemos sido víctimas de un atentado de un...

...Plaza Murillo y garantizar el acto de posesión de Luis Arce Catacora como presidente. "Los trabajadores de la Central Obrera nos declaramos sigue en... cuarteles a pedir "golpe de Estado". El líder de la COB agregó que el cuarto intermedio de los bloqueos de agosto no se ha levantado y que solamente se lo hará con la posesión de Luis Arce y Davi

...plurinacional, o futuro governo de Luis Arce e as denúncias de fraude eleitoral que ressoa em seu país, mas também nos Estados Unidos. O líder político...", disse. Sobre a futura gestão do Movimento ao Socialismo (MAS), ele demonstrou confiança na fidelidade de Luis Arce ao socialismo e ao povo, e...

...O presidente eleito da Bolívia, Luis Arce, sofreu um atentado a dinamite nesta sexta-feira 6, informou porta-voz do Movimento ao... nosso próprio presidente eleito, Luis Arce, se reunia. Estamos muito preocupados com o que está acontecendo", disse o representante do partido em...

