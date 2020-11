Activista alteño pide a Evo que mejor “esté calladito” en el tema del litio

El exdirigente de la COR El Alto Roberto de la Cruz, alertó este jueves que el expresidente Evo Morales “estaría negociando el destino del litio del Salar de Uyuni” sin tener ningún tipo de participación en el gobierno y le aconsejó que “mejor esté calladito en el tema del litio” porque no tiene moral para hablar de los recursos naturales.

Dijo haber escuchado en las últimas horas que Evo Morales llegó para cuidar al presidente a Luis Arce, sin considerar que el 55 por ciento de la población votó para que Arce Catacora y David Choquehuanca gobiernen y no sea Evo Morales el que tome decisiones.

“Evo Morales ya es historia del viejo MAS en Bolivia, por tanto, pido al Evo Morales y Álvaro García Linera no meter sus narices en asuntos del gobierno central, peor del tema de recursos naturales porque también he escuchado en las últimas que él estaría negociando el destino del litio, cuando no tiene nada que ver”, declaró el abogado aimara.

Tras la posición del presidente Arce Catacora, el embajador de Alemania en Bolivia, Stefan Duppel, ratificó el interés de su país en retomar el proyecto para el litio que quedó estancado un año.

A su retorno a Chimoré, Morales denunció que fue víctima de un “golpe de Estado” propiciado por Estados Unidos por intereses de las transnacionales para controlar la producción del litio.

Morales a través de la empresa pública Yacimientos de Litio (YLB) eligió en octubre de 2018 a la alemana ACI Systems para explotar litio durante 70 años bajo la modalidad de Joint-Venture.

“Eso es entregar los recursos naturales como lo hizo 14 años con las transnacionales petroleras a título de nacionalización, por tanto, mejor si está calladito y dedique su tiempo a defenderse de las acusaciones que tiene en su contra”, afirmó De la Cruz.

Dijo también que los exministros de Evo no tienen moral para hablar de los indígenas, menos atacar a David Choquehuanca, a quien Roberto de la Cruz considera el nuevo líder de los indígenas originarios campesinos.

“Nosotros a él, sí los vamos a cuidar y lo vamos a defender porque goza de la mayor popularidad del pueblo boliviano, por ese 55 por ciento de respaldo que tiene. Mejor si estos caballeritos del viejo MAS no se metan y dejen gobernar al gobierno”, advirtió.