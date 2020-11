Alcaldesa de Sipe Sipe se desmaya ante amenaza de montarla en un burro

La alcaldesa de Sipe Sipe (Cochabamba), María Heredia (MAS), sufrió un desmayo la mañana de este miércoles, tras ser retenida por padres de familia que exigen la entrega de una canasta escolar y ante la amenaza de montarla en un burro para trasladarla por la carretera hasta su municipio.

Diferentes organizaciones expresaron su rechazo a la violencia de la que es víctima la autoridad, que tuvo que dormir en una vigilia en uno de los puntos de bloqueo en la carretera y no habría consumido ningún alimento en las últimas horas.

“Ese (burro) es para mí, seguramente, pero eso (la renuncia) no va poder ser, yo no he hecho nada”, dijo la autoridad, visiblemente afectada, recalcando que se debe cumplir con la norma para autorizar la entrega del beneficio.

Los datos indican que la autoridad fue retenida y agredida por los padres de familia ayer, durante una reunión en la U.E. 3 de Abril; luego fue llevada a la carretera, donde decenas de motorizados permanecen varados

“Estamos esperando que lleguen los documentos, el lunes se subió al Sicoes (Sistema de Compras Estatales) y estaba hasta esta mañana, más antes no se puede hacer (ese trámite) porque pueden impugnar”, agregó Heredia.

Se cumplen tres días de la protesta en el municipio cochabambino, que perjudica el tránsito de motorizados entre esa región del país y occidente.