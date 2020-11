Alfaro: «Enfrentaremos a una Bolivia intensa y modificada en gran porcentaje»

Fuente: paginasiete.bo

«No podemos creer que cualquier rival es accesible». «No podemos confiarnos, sí tener confianza». «La intensidad será un factor importante» en La Paz. Esas fueron algunas de las frases que anoche lanzó el seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro. La Tri visitará este jueves a una Bolivia intensa y que se modificó en un 40%, tras los partidos recientes ante Brasil y Argentina, por las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.

«Vamos a enfrentar a una Bolivia con un necesidad y una intensidad por ganar, ese equipo cambió en un 40% de su estructura en cuanto a jugadores. Sé que pondrá un equipo en un 80% de jugadores adaptados a la altura, por lo que tenemos que ir preparados en todos los aspectos para ese partido», dijo Alfaro en una rueda de prensa.

El seleccionador insistió en que el de Bolivia será un partido con mucha intensidad, con un equipo basado en la altura y que, seguramente, intentará someter a Ecuador «a un partido intenso, de presión, de ida y vuelta».

Será ahí «donde nosotros tendremos que responder con esa intensidad. Por eso, en el armado de este partido estará la designación de jugadores que están habituados a jugar en la altura», añadió el estratega.

Alfaro señaló que sabe que existe un rendimiento de sus jugadores «que puede estar por debajo, y será ahí donde se tendrá que responder con táctica, con concentración, para saber dónde se tendrá que instalar y dónde llevar el partido».

Añadió que será necesario «saber jugar con la ansiedad y la necesidad, porque el partido va a tener un contexto especial, que no va a ser un partido más, que se disputará con una vehemencia y una disputa que nos tiene que tener preparados para ese tipo de combate, con mucha disputa en la mitad de la cancha».

Descartó que exista algún favoritismo de Ecuador por las estadísticas que señalan los buenos resultados permanentes de Ecuador contra Bolivia.

«Soy un convencido de que el fútbol es siempre el presente, que no se puede vivir de las cosas de hace cinco años atrás, el fútbol es hoy. Hay estadísticas que sirven y otras no, las estadísticas que a mí me ocupan son las estadísticas que hacen al rendimiento de un equipo», dijo.

Resaltó que antes que empezaran las actuales eliminatorias, habían muchas sombras de dudas, de cuál podría ser el nivel de rendimiento de esta selección, especialmente si se tenía como rivales a Argentina y Uruguay.

«El buen rendimiento alcanzado contra esos dos rivales hizo que a lo mejor los muchachos y yo empecemos a ganar una credibilidad de que Ecuador puede ser un rival que dispute con pretensiones, muy acabadas, su oportunidad de ir a un próximo Mundial», indicó.

Remarcó que no quiere que coloquen a su equipo en el plan de favorito, porque eso sería lo peor en lo que podría caer Ecuador, porque la construcción de un equipo demanda mucho tiempo.

«La llave ante Bolivia y contra Colombia es mucho más compleja que ante Argentina y Uruguay», aseguró en referencia a los dos compromisos que tiene inmediatamente su selección por las eliminatorias mundialistas.

Parte del combinado ecuatoriano se ha entrenado hoy a doble jornada, en Quito, igual plan tiene para mañana, martes, aunque con equipo completo y también para el miércoles, cuando también tiene previsto utilizar un vuelo chárter para viajar a La Paz.

Alfaro adelantó que «probablemente» se producirán «sutiles cambios» en el equipo, «pero que lo que no cambiará, porque no se negociará nunca, será nuestra actitud».

Ecuador perdió en el debut por 1-0 ante Argentina, en Buenos Aires, y goleó por 4-2 a Uruguay en la capital ecuatoriana. Tras el partido ante los bolivianos retornará a Quito para cerrar la temporada 2020 ante Colombia, el próximo 17 de noviembre.