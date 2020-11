Amazon invertirá 2.800 millones de dólares en un nuevo Centro de Datos

Amazon sigue creciendo imparable, liderando diferentes sectores y realizando proyectos realmente impresionantes con su AWS.

Ahora anuncian que invertirá 2.800 millones de dólares para construir su segunda región de centros de datos en India.

La región seleccionada ha sido Telangana, donde quiere establecer una nueva región de AWS Cloud en el país. Esta inversión permitirá a Amazon lanzar una región de AWS Cloud en la ciudad de Hyderabad a mediados de 2022.

Con esta nueva región de AWS Asia Pacífico aumentarán los servicios a desarrolladores, nuevas empresas y empresas, así como organizaciones gubernamentales, educativas y sin fines de lucro, ya que podrán ejecutar sus aplicaciones y atender a los usuarios finales desde los centros de datos ubicados en la India.

Happy to announce the largest FDI in the history of Telangana! After a series of meetings, AWS has finalized investment of ₹20,761 Cr ($ 2.77 Bn) to set up multiple data centers in Telangana

The @AWSCloud Hyd Region is expected to be launched by mid 2022#HappeningHyderabad pic.twitter.com/XuGxFfSFsS

— KTR (@KTRTRS) November 6, 2020