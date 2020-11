Andrónico dice que se agendará el tema de los 2/3 si es necesario y ve prematuro hablar de la jubilación de Evo

Jesus Reynaldo Alanoca Paco

Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, conversó este miércoles con el programa ‘Influyentes’ de EL DEBER Radio y anticipó que se agendará el debate sobre la anulación de los dos tercios de los reglamentos al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), si es necesario. También consideró “prematuro” hablar de la jubilación política de Evo Morales.

La tercera autoridad nacional contó también que por el momento no existe un proyecto de ley para consolidar el impuesto a las grandes fortunas, planteamiento de campaña del MAS, y destacó que ahora existen integrantes del movimiento campesino al interior de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Boliviana, algo que no sucedía en gestiones pasadas.

“Es un tema superado, si hay necesidad de debatir, estamos abiertos, han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional y estamos sujetos a ello, a la respuesta de esta instancia judicial (…) Si no sale el resultado, en estos días veremos si es necesario que ingrese en agenda, en todo caso, estamos abiertos al diálogo”, afirmó el dirigente cocalero.

Respecto a Evo Morales, el senador contó que está en permanente contacto con el expresidente, aprendiendo de su experiencia. Consideró que no se puede decir ahora si está o no retirado de forma permanente de la vida política.

La entrevista:

“Sería muy prematuro responder si él se jubila o no, es nuestro dirigente, es elemento esencial dentro de nuestro instrumento político, hay nuevas generaciones, nuevos jóvenes y en estos procesos democráticos siento que no hay herencia de liderazgos, se construyen, no es como una monarquía, pero la sucesión se va definiendo en el trayecto de la gestión y en la decisión de elegir candidatos, a ver cómo nos va, dentro del MAS se respeta mucho lo orgánico, esperemos y estamos sujetos a ello”, complementó.

Explicó además que por el momento diputados y senadores debatirán una ley complementaria para la realización de las elecciones subnacionales, el presupuesto del Estado para la próxima gestión y otras normas relacionadas a municipios y departamentos.