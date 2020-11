¿Aplicarán el artículo 51 para dar por concluido el Apertura?

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

El comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) tiene facultad para aplicar hoy el artículo 51 del reglamento general del campeonato si no existe acuerdo entre los 14 clubes para reiniciar el torneo Apertura, que quedó paralizado el pasado 15 de marzo, por la pandemia del coronavirus.

La FBF acreditó ayer a los 14 clubes, incluidos los que no enviaron su solicitud dirigida “al presidente Fernando Costa”.

Si no hay acuerdo para volver a la competencia oficial, el comité ejecutivo se apoyará a la norma firmada por los 14 clubes en enero de este año, pero como existía el antecedente de los conflictos sociales que pasó en noviembre del año pasado, se decidirá lo que norma el artículo 51 que textualmente cita lo siguiente: “ si por alguna razón de fuerza mayor se tuviera que suspender una o varias fechas del Apertura o Clausura de 2020 y éstas no se pueden reprogramar por la comisión de competiciones, el campeonato se dará por concluido y los premios que están en disputa serán otorgados por la tabla general acumulada de forma descendente”.

La dirigencia considerará como “razón de fuerza mayor” la pandemia de la Covid-19 para dar por concluida la temporada, aunque la misma pudo haberse reiniciado hace más de un mes; pero como varios directivos mencionaron en su momento, “no existió voluntad para dejar a un lado los problemas legales” y dar prioridad a la parte deportiva.

Los premios

Para que el fútbol boliviano no pierda sus ocho premios internacionales en 2021, se adelantó que el comité ejecutivo argumentará que ya existía un certamen en desarrollo y hasta la fecha 12 la repartición de premios sería así: The Strongest y Always Ready, con 21 puntos, se quedarían con las primeras dos plazas para la Libertadores 2021 y los tres millones de dólares.

Bolívar, Blooming, Wilstermann y Royal Pari están segundos con 20 unidades, pero por un mejor gol diferencia la Academia sería tercero y los celestes cruceños cuartos para jugar las fases preliminares del torneo. Los aviadores y Pari quedarían al margen de la Libertadores por goles y pasarían a la Sudamericana junto a Municipal de Vinto y San José.

Si se consolida esta distribución, uno de los grandes como Oriente Petrolero, se quedaría al margen de poder disputar una copa internacional en 2021.

La reunión de hoy

El consejo superior de la División Profesional se instalará hoy desde las 10:00. Los clubes deberán tratar el orden del día que incluye la aprobación del acta anterior, correspondencia recibida, protocolos de bioseguridad de los clubes, fecha de reinicio del campeonato, adecuación de la convocatoria y reglamento del campeonato, incorporación de las nuevas reglas del juego y asuntos varios.

Cuando se llegue al punto en el que se tratará el reinicio del certamen, los 14 o los ocho clubes tendrán que afrontar otro obstáculo que está incluida en las disposiciones finales de la convocatoria aprobada por unanimidad en enero de este año y que en su artículo 19, referido a la modificación de la convocatoria, dispone que “la presente convocatoria podrá ser modificada parcial o totalmente, por unanimidad de los clubes miembros de la División Profesional. Este punto sólo podrá ser modificado en un consejo de esta división”.

Un par de ejemplos: si Wilstermann insiste con que los jugadores que llegaron en estos meses sean habilitados para disputar las 14 fechas restantes, otro club puede oponerse y como se necesita unanimidad, la propuesta sólo quedará en eso.

Si un club quiere jugar dos veces por semana y no tres fechas como se pretende, los 14 deben estar de acuerdo, bastará que uno se oponga para no aplicar los cambios. Con una relación tan distante que existe entre las instituciones, existe un gran signo de interrogación para ver si la reunión de hoy sale adelante o la temporada se da por concluida.