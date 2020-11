Arce: Lamentamos que se toquen las puertas de los cuarteles

El Presidente electo, Luis Arce, lamentó este domingo, que parte de la población, busque apoyo militar, buscando desconocer los resultados de las Elecciones Generales que le dio al Movimiento Al Socialismo (MAS), un apoyo del 55,1% en los resultados.

“Lamentamos que se toquen las puertas de los cuarteles. Lamentamos esos hechos que no hacen nada bien a la democracia de nuestro país. Nosotros estamos muy confiados con el apoyo que hemos recibido. Es un apoyo absolutamente contundente del pueblo boliviano”, manifestó Arce.

La autoridad electa visitó la zona de Senkata en la ciudad de el Alto, donde participó de la mesa de Todos Santos, levantada en honor a la decena de muertos, ocurrida en noviembre del año pasado, tras un operativo de desbloqueo militar-policial, a la planta de combustibles. El caso aún se investiga.

En ese sentido, pidió que se respete el voto en las urnas de la mayoría de los bolivianos y que no se repitan los hechos de “una minoría, que con movilizaciones y mucho dinero, generó un caos que ahora estamos viendo”.

“A esa gente no le interesa la democracia, no le interesa la vida de los bolivianos, no le interesa el pueblo boliviano sino sus propios intereses. Y el pueblo boliviano claramente se va a oponer a cualquier acción que vaya a desestabilizar nuestra democracia y ponga en riesgo la vida de los bolivianos”, remarcó, en una entrevista a Telesur.

El Mandatario electo cuestiono así, los bloqueos que se realizan especialmente en Santa Cruz y Cochabamba, por activistas que denuncian que hubo un nuevo fraude electoral en las elecciones del 18 de octubre, que benefició al MAS.

“En otros momentos, eso (los bloqueos) sería una sedición y estaríamos presos. Pero ahora se actúa con diferente tratamiento con esta población minoritaria, que pretende desconocer los resultados que son más que obvios y que no solamente en Bolivia sino la comunidad internacional así lo entiende”, sostuvo.