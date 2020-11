Arce: “No debe haber una Policía politizada ni que vaya contra el gobierno constituido”

El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, pidió este lunes a la Policía que nunca más vaya en contra de un gobierno democráticamente electo y que no se convierta en un instrumento de “persecución” de aquellos que piensan diferente.

El mandatario se dirigió a los efectivos durante el acto de posesión del nuevo comandante general de la Policía, cargo que asumió el coronel Jhonny Aguilera.

“No debemos tener una Policía politizada ni tampoco una Policía que sea un instrumento de persecuciones al que piensa diferente sino una Policía institucionalizada, no podemos tener nunca más policías que quemen los símbolos patrios, no podemos tener más nunca policías que asuman acciones para ir en contra de un gobierno democrático y legalmente constituido. Eso no debe ocurrir jamás”, señaló Arce.

Arce también pidió a Aguilera que conduzca a la institución para que garantice el respeto a los derechos humanos, erradique la corrupción interna y trabaje por el bien de todos los ciudadanos.

​Por su parte, el coronel Aguilera, reconoció que hubo “errores” en la Policía, pero garantizó que en el futuro se hará respetar el orden constitucional.