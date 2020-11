Armenia: manifestantes irrumpen en las sedes del Gobierno y del Parlamento

«Pashinián traidor» o «no entregaremos Artsaj» (nombre armenio de Nagorno Karabaj) gritaron los congregados en la Plaza de la República de Ereván, después de que Pashinián anunciara un acuerdo con Azerbaiyán y Rusia para el alto el fuego y la retirada del Ejército de tres regiones.

Además de entrar en la sede del Gobierno, un grupo de personas también lo hicieron en el Parlamento, exigiendo que Pashinián se reúna con ellos, según muestran las imágenes en la televisión armenia.

En medio de las protestas, el presidente de la Asamblea, Ararat Mirzoián, fue sacado violentamente de su coche oficial y golpeado mientras algunos armenios le exigían saber dónde se encontraba el primer ministro Pashinián.

Mirzoián fue ingresado en un hospital con heridas, pero su vida no corre peligro, dijo el jefe de gabinete del primer ministro, Eduard Aghajanián.

A lo largo de la noche más y más personas salieron a las calles en varios distritos de Ereván para protestar contra la decisión del primer ministro, en el poder desde 2018.

Armenians continue to protest and riot in Yerevan, the capital city of Armenia because of their Prime Minister decision to surrender in #Karabakh region. #Azerbaijan #Armenia pic.twitter.com/Ix5QTosso5

