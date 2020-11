Audio de Orlando Gutiérrez: Rada, Navarro y Quintana son mis peores enemigos

El extinto secretario de la Fstmb aseguró en una reunión que se ganó la enemistad de los ministros de Evo y de los integrantes de la Conalcam

Fuente: Página Siete

En un audio que circula en las redes sociales y que fue publicado en la cuenta de Facebook del dirigente campesino Felipe Quispe, «El Mallku», se escuchan algunas de las últimas declaraciones en una reunión de quien hasta hace poco fue secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), Orlando Gutiérrez, quien asegura que al menos tres colaboradores de Evo Morales eran sus «peores enemigos» porque no estaba de acuerdo con el plan de «ganarse a la clase media» para luego entregarle espacios de poder dentro del gobierno.

«… después, al finalcito (sic), les voy a contar por qué yo ni me saludo con García (Linera). Él prácticamente ha dicho ‘tenemos que ganarnos a la clase media, Evo (…). El voto duro ya esta garantizado, ellos por conciencia van a votar por el MAS, no pasa nada. Ganaremos a la clase media’. Es ahí donde los k’haras (blancos) entran a manejarnos, en eso es donde los ministerios se llenan de puro culiblanquitos, como les decimos, ahí sí cagó el pueblo», se le escucha decir a Gutiérrez en una reunión con dirigentes de su sector.

Después, el extinto dirigente minero explica que a partir de su oposición a ese plan se ganó la enemistad del exviceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada; el exministro de Minería, César Navarro, y el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

«Ahí está pues, viceministro (Alfredo) Rada, deben de recordar… son tan hipócritas que ahora, hoy en día, son mis peores enemigos. Como César Navarro, Rada, el mismo (Juan Ramón) Quintana, yo digo mis enemigos porque me han odiado a mí por haberles dicho lo que les estoy diciendo ahorita a ustedes», declaró Gutiérrez.

El representante del sector minero comentó a los asistentes de esa reunión que los integrantes de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) también manifestaron desagrado por su posición y que no dejaban de pedirle a Morales que asista a sus actos.

«Han debido de escuchar de la Conalcam, yo en la Conalcam les decía esto tal cual, no les ha gustado (…). Todo era ‘Evo, mi sector te quiere; Evo, he traído mi cartita recepcionamelo pues, queremos esto’. Huevadas… Donde deberíamos discutir políticas nacionales, donde deberíamos de discutir normas, decretos, cómo se va a redistribuir el dinero en el pueblo… Para mí eso es un Estado Mayor del Pueblo, no decir: ‘Evo, el aniversario de mi sector es, Evo, queremos que estés presente, garantiza tu presencia'».

Gutiérrez confesó a sus dirigentes que a partir de las críticas que le hizo al MAS y sus sectores afines, desde octubre del año pasado era calificado de «antimasista» y que sus detractores llegaron a relacionarlo con Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y Jeanine Añez.

«Por eso, antecitos de octubre del año pasado, ya no he asistido al Conalcam. Orlando Gutiérrez era antimasista, según los ministros (de Evo), Orlando Gutiérrez se ha reunido con el Mesa; según los ministros, en pleno conflicto Orlando Gutiérrez se ha reunido con Camacho. Lo último creo que hasta me han hecho acostar con la (Jeanine) Añez, así se marea, mis hermanos», sostuvo, al desatar las risas de los asistentes a la reunión.

Página Siete Digital se comunicó este martes con el dirigente campesino Felipe Quispe, para conocer el origen de la grabación que compartió y las circunstancias en que las declaraciones de Gutiérrez fueron registradas.

«No tengo nada que ver con Orlando Gutiérrez, no sé nada, escuche que murió y nada más. Ese discurso contra la élite que estaba enmascarada con esa máscara indigenista es general, en todas partes van a escuchar eso, en las comunidades, en los Yungas, en el altiplano. Sólo en el Chapare no dirán nada, pero acá, en La Paz es general, yo soy dirigente aún de las bases», se limitó a decir «El Mallku».

Gutiérrez, de 36 años, era secretario ejecutivo de la Fstmb; falleció el miércoles pasado, hospitalizado después de resultar gravemente herido en circunstancias aún no esclarecidas.

Fue candidato a senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en La Paz y, aunque quedó inhabilitado, siempre se lo conoció como parte del «proceso de cambio». Incluso se había adelantado que iba a ser el nuevo ministro de Minería en el gabinete del presidente electo Luis Arce Catacora.