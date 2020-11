Bartolinas y campesinos de Chuquisaca, molestos con Evo Morales y su entorno

Fuente: paginasiete.bo

Cándido Tancara Castillo / La Paz

La dirigencia de las Bartolinas aseguró que está molesta con el expresidente Evo Morales porque el miércoles, cuando retornó a Chimoré procedente de Argentina, no fue invitada, pese a que estuvieron en el lugar; los campesinos de Chuquisaca expresaron su protesta porque el exmandatario no puede instruir al presidente Luis Arce lo que tiene que hacer y porque algunos de su entorno volvieron al Ejecutivo.

“A nosotras no nos han convocado, nosotras, después de participar del acto central (en Chimoré el miércoles), nos hemos bajado (del palco); nos hemos venido, a nosotras nadie nos ha invitado, nadie nos ha dicho nada, porque invitación formal no había de los hermanos del trópico”, dijo a Unitel la ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia – Bartolina Sisa, Segundina Flores.

Una multitud recibió el miércoles a Morales en el aeropuerto de Chimoré, después de un año de su renuncia a la Presidencia y ausencia del país. La dirigente relató que ese día, después del acto central, vio a varios exministros y la dirigencia que respaldó su gobierno no fue recibida. “Estaban ahí, los hemos visto a Carlos Romero, Héctor Arce, Sacha Llorenti, estaba ahí el (Javier) Zavaleta”, dijo. De acuerdo con imágenes que circulan en redes sociales, ese día hubo almuerzo, música y celebración del cumpleaños del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

El ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Jacinto Herrera, dijo ayer a Página Siete que “fuimos invitados” al recibimiento y también al almuerzo ofrecido en Chimoré.

El ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores y Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch), Francisco Rentería, afirmó, en declaraciones a Página Siete, que el expresidente Morales no puede “instruir” a Arce lo que tiene que efectuar. “Hacer (sugerencias) estará en su derecho, pero instruir yo creo que no se puede”, aseguró y afirmó que el exmandatario puede emitir criterios, “pero no puede instruir” al Ejecutivo.

Rentería sostuvo que Morales debe comprender que ya no es jefe de Estado. “Es más una decisión del hermano Presidente (Arce), pero lo que ha sido claro es que las organizaciones sociales quieren gente nueva (en el Ejecutivo), porque es otro gobierno, no es el gobierno ya del hermano Evo y creo que tiene que entender nomás”.

Afirmó que “mucha gente (exautoridades) querrán volver” al gobierno, pero aseguró que es tiempo de “formar nuevos cuadros” políticos, porque “todos tienen derecho para otros escenarios”.

Esperan reunión con Arce

La dirigente Flores afirmó que su sector espera una convocatoria del presidente Arce a una primera reunión con las organizaciones sociales que respaldan al gobierno. “Ya tenemos un Presidente, un Vicepresidente y a la cabeza de ellos podemos reunirnos porque hemos trabajado muchísimo, ustedes han visto, hemos defendido, pero, nosotras, si no nos convocan, no nos vamos a reunir”. Aseguró que “todavía no hemos conversado (con Arce de una reunión), seguro que está en su propuesta de nuestro hermano Presidente”.

El dirigente de la Futpoch aseguró que las organizaciones sociales coordinarán acciones con Arce y no con Morales. “Yo le respeto al hermano Evo, siempre le voy a respetar, porque es un líder, pero con el que tenemos que coordinar es con el Presidente en ejercicio; podemos tocar otros temas, temas orgánicos, quizás en otras reuniones; (Evo) ha sido líder importante, no lo vamos a negar, pero ya coordinar acciones a nivel del gobierno, no pues, tenemos que coordinar con el Presidente electo no así con el hermano Evo”.

El diputado Rolando Cuéllar (MAS) anunció ayer que un congreso de dirigentes campesinos de Santa Cruz debatirá este fin de semana la expulsión del exministro Carlos Romero y de la exsenadora Adriana Salvatierra porque supuestamente son autores de la división interna. “Aquí en Santa Cruz tienen que ser expulsados Carlos Romero y Adriana Salvatierra y tienen que responder ante un congreso. Estos traidores no tienen moral ni sangre en la cara para volver y que nunca más se vuelvan a dirigir a nombre del MAS”, dijo Cuéllar, citado por Erbol.

Romero dijo el miércoles que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca son “legítimos”, pero “la dirección política y estratégica del proceso es de Evo Morales”.

Flores aseguró que más mujeres campesinas tienen que asumir cargos en el Ejecutivo. “La que habla y las compañeras bartolinas o no bartolinas, mujeres especialmente, debemos ser partícipes en diferentes ministerios que corresponde al Estado boliviano”.

Esta posición fue compartida por Rentería. Dijo que reclamó a Arce la inclusión de campesinos en el Ejecutivo. “Se hizo el reclamo al hermano Luis, pero los que deciden son ellos; para empujar el país se debería tomar en cuenta al sector campesino, un poco más con prioridad, y que no vuelvan los que siempre estaban”. Alertó que “veremos cómo lo empujan (el país) hasta diciembre y medio año”, pues “ningún nombre de un ministro está escrito en piedra” y anunció evaluación semestral.

Jacinto Herrera, de la Csutcb: “Vamos a seguir coordinando” con Evo

El ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Jacinto Herrera, anunció ayer que el sector seguirá coordinando con el expresidente Evo Morales en temas políticos y sindicales.

“Él (Evo Morales) va a ejercer como presidente nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), elegido en un congreso, y también como presidente de las seis federaciones de cocaleros (del trópico cochabambino) va a cumplir sus funciones y nosotros con todos los dirigentes de todas la organizaciones coordinamos y vamos seguir coordinando (con Morales) porque va a ejercer sus funciones como dirigente”, aseguró a Página Siete el dirigente campesino oriundo de Santa Cruz.

Herrera también afirmó que mantendrá coordinación con el presidente Luis Arce. “Van a haber reuniones del Pacto de Unidad y vamos a seguir coordinando con el binomio (Luis y David), y (Evo) como presidente de la dirección nacional (del MAS) va a estar presente porque eso es lo que siempre hemos venido trabajando, en su ausencia era Gerardo García y ahora será Evo Morales”.

Herrera, que asumió la Csutcb en 2017, aseguró que Morales pidió la interpelación del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, como cualquier ciudadano. “Lo que él ha hecho es una petición como cualquier ciudadano que puede pedir interpelar, creo que es lo que pidió, creo que está en su derecho de hacer como cualquier ciudadano”, aseguró. Afirmó que “eso ha hecho, sugerir y pedir, no ha instruido, porque una cosa es instruir documentalmente como dirigente o como gobernante, lo que ha hecho en acto público que le haga la interpelación (a Romero)”.

Explicó que el presunto fraude electoral en octubre de 2019 y los hechos violentos posteriores deben ser aclarados. “Es un pedido que (Morales) hizo en su discurso, deberían interpelar no solo al TSE, sino al Órgano Judicial por tantos hermanos nuestros encarcelados y perseguidos, de todo y de nada a dirigentes, y coincidimos de que se debe aclarar porque tenían que dar claridad en la opinión de lo que ha pasado en ese momento”.

El ejecutivo de los campesinos de Chuquisaca, Francisco Rentería, dijo que del 27 al 29 de noviembre se realizará el XVII congreso de la Csutcb en Cochabamba. “Tendremos nuevo ejecutivo allá, tendremos lineamientos muy claros”.