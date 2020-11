“Por medio de él (exconcejal), es que Carlos Romero intenta acercarse en una primera instancia a Luis Fernando, Luis Fernando lo dice públicamente. Luego Carlos Romero sale a decir que pruebe, ¿por qué?, porque sabía que no iba a probar”, relató la excandidata.

Nadia Beller, quien otrora fue candidata a diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), relató cómo traicionó al entonces partido de Gobierno y se unió a Luis Fernando Camacho, a quien le compartía información que obtenía de las autoridades de turno, en vísperas de las elecciones de 2019.

“En una oportunidad, estando Luis Fernando Camacho a mi lado en los días de paro, me pidió que le diga que el Ejército y la Policía ya habían cerrado con él. Entonces eso le dio la certidumbre a Luis Fernando Camacho de que no se estaba filtrando, que no le estaban traicionando”, afirmó en una entrevista radial con Búnker.

Dijo que también tuvo que averiguar si Carlos Mesa había pactado con el MAS la nulidad de las elecciones. Contó que el entonces vicepresidente Álvaro García Linera le contestó que “algo de ello había”.

“Ese mismo día fue que Luis Fernando Camacho dijo que ellos querían que se anulen las elecciones, pero también que renuncie Evo y que no vuelva a correr Evo, y que Carlos Mesa había traicionado a Santa Cruz”, acotó. Confesó que el entonces presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz estaba presente escuchando esas conversaciones.

También señaló que el exministro Carlos Romero generó un nexo con un exconcejal cruceño para intentar un acercamiento con Camacho.

“Por medio de él, es que Carlos Romero intenta acercarse en una primera instancia a Luis Fernando, Luis Fernando lo dice públicamente. Luego Carlos Romero sale a decir que pruebe, ¿por qué?, porque sabía que no iba a probar, porque la llamada se hizo directamente del teléfono de este concejal, entonces Luis Fernando iba a tener que quemarlo a este concejal para probar que Carlos Romero había intentado acercarse a él”, explicó.