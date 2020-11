BoA anuncia recuperación de más del 50% del tráfico aéreo

La aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) recuperó más del 50% del tráfico aéreo y transportó a 167.112 pasajeros, distribuidos en 1.420 vuelos, lo que le permite mantener el liderazgo en el sector.

Según la empresa estatal aérea, pese a los graves efectos de la cuarentena rígida, ocasionada por la pandemia del coronavirus, BoA ha logrado cumplir sus obligaciones con los trabajadores y los distintos proveedores, tanto nacionales como internacionales.

«La empresa no está en quiebra ni ha estado en esta situación nunca. Este hecho está claramente demostrado, ya que a pesar de las restricciones existentes, ha recuperado más del 50% del tráfico aéreo…», señala un comunicado de la empresa, en respuesta a una columna de opinión titulada «¡Qué nos pasa!, escrita por el experto en aeronáutica Constantino Klaric y difundida el domingo por este diario.

«BoA con el firme compromiso de integrar a todo el país, llega a los nueve departamentos de Bolivia y conecta a ciudades intermedias», señala el documento y añade que, en el ámbito internacional, opera a Buenos Aires, Sao Paulo, Miami y Madrid, con la intención de ampliar operaciones a México, Lima y Santiago, nuevos destinos que se han visto demorados a causa de la pandemia que llegó a provocar el cierre de numerosos aeropuertos.

Según BoA, la columna de opinión de Klaric contiene un análisis sesgado, «haciendo apreciaciones incorrectas que distorsionan por completo la realidad y, por tanto, confunden a la opinión pública».

«El Sr. Klaric indica que se debe sustituir las aeronaves Boeing 767-300 por Boeing 787. Establecer que un cambio de flota de cualquier magnitud debe estar sustentado a profundos estudios económicos, técnicos y operativos y no así a una apreciación personal que no cuenta con fundamento ni conocimiento alguno», señal el documento y agrega que «el artículo no guarda relación con la situación actual de la empresa pública Boliviana de Aviación que es cien por ciento propiedad del Estado boliviano y que es administrada bajo los más altos estándares de transparencia, seguridad y eficiencia».