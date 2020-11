Bolívar no tiene elaboración de juego

Fuente: paginasiete.bo

Sergio Apaza Director técnico

Como se presumía, Bolívar salió a atacar. Para ello armó un 4-2-3-1, se mandó con todo a la ofensiva, al extremo de dejar solos a Jusino, Haquín y el portero.

Creó situaciones de gol con centros y cabezazos, algún remate de Saavedra, pero no pudo anotar porque no tuvo mano a mano, no hubo situaciones claras porque fue repetitivo con los centros, ante un Lanús que generó superioridad numérica en su área.

La Academia tenía que estar atenta para los contragolpes, pero ello no pasó y los argentinos contraatacaron primero con San y luego cortaron una jugada para lograr el primer gol. En la jugada nadie marcó, hasta ese momento Rojas no tuvo participación.

Allá los celestes sienten el gol porque saben que un tanto complica todo porque hay mayor ponderación.

Para el segundo tiempo los argentinos se pararon más arriba y los académicos no tuvieron ideas para llegar, ni siquiera vía centros, como en el primer tiempo. A ello se suma que la visita entró a dormir el compromiso.

Bolívar jugó contra un equipo que tenía una idea de juego bien clara, vino a defender pero sin perder de vista el arco contrario. Armó un 4-4-2, pero con cuatro delanteros, el mismo planteamiento que usó contra Boca Juniors.

El entrenador apostó al contragolpe con cuatro delanteros y en esa tiene sus opciones, además que se trata de un elenco bien trabajado, con jugadores jóvenes, con personalidad y con recorrido.

Los locales consiguieron el 2-1 por la vía aérea y el 3-1 con el mismo argumento, aunque les anularon el tercer tanto, pero mostró que no tiene elaboración de juego, porque no solo se tiene que mandar centro desde la altura del área, pero a veces hay que llegar al fondo.

Arce me parece más interesante en el medio junto con Saavedra, tratando de elaborar jugadas con Riquelme. Ábrego debería jugar desde el inicio para desordenar a la defensa, lo que no pasó.