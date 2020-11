Bolivia jugará ante Ecuador con jugadores de altura

Fuente: lostiempos.com

Este jueves (16:00), Bolivia enfrentará a Ecuador en el estadio Hernando Siles, con el objetivo de sumar la primera victoria en la Eliminatoria rumbo a Catar 2022.

Con ese objetivo al frente, el estratega de la Verde, César Farías, tendría en mente armar su once titular con una base de los jugadores que están acostumbrados a jugar en la altura. Por lo tanto, Bolívar, The Strongest, Wilstermann, Always Ready y Nacional Potosí serían la base del equipo que enfrentará a la Tri.

Claro que en ese equipo serían ser incluidos jugadores como Marcelo Martins y Leonardo Zabala, quienes llegan con buen ritmo de competencia en sus equipos. A estos legionarios también podría sumarse Alejandro Chumacero, del club mexicano Puebla. Quienes ya se encuentran en la concentración de la Selección.

Ayer por la tarde se sumaron los jugadores de Wilstermann.

Todos ellos primero fueron aislados hasta conocer los resultados de las pruebas de Covid-19.