Bolivia tiene su equipo titular inscrito para el Mundial Online de ajedrez

Los 10 pensadores que ganaron el clasificatorio en distintas categorías representarán al país entre el 27 de noviembre y el 13 de diciembre.

Fuente: Federación Boliviana de Ajedrez

Los 10 miembros del equipo Bolivia ya están inscritos para el Mundial Infanto Juvenil Online de ajedrez que se realizará del 27 de noviembre al 13 de diciembre, informó el Gran Maestro (GM) Osvaldo Zambrana, también presidente de la Federación Boliviana de Ajedrez (FBA).

“Felizmente podemos anunciar que todo nuestro equipo titular ya está inscrito para representar al país en el Mundial, evento para el que tuvimos un clasificatorio hace unas semanas”, indicó Zambrana.

Los 10 seleccionados son: Pavel Vera, Gaia Enríquez (ambos en Sub-18); Maveric Mayta, Emily Mollo (Sub-16); Matías Barja, Ariadne Ramallo (Sub-14); Luis Justiniano, Adriana Canaviri (Sub-12); Neymar Condori y Nicole Mollo (Sub-10).

“Estamos con grandes expectativas de poder hacer un buen torneo porque tenemos a los mejores del país en la selección”, agregó el único GM del país.

El Mundial, que está avalado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE por sus siglas en francés), es organizado por la federación de Georgia.

Aclaración

Hace unos días Vera informó a algunos medios que la FBA le cobró 700 bolivianos de multa y que si no pagaba aquello no participaría en el Mundial, a lo que Javier Monroy, vicepresidente de la FBA, ofreció una explicación.

“De los 700 bolivianos solo 200 son de multa porque infringió el Reglamento de Competición Online, el cual establece que los jugadores solo puede utilizar un Nickname (o cuenta) para los torneos y Pavel usó una distinta en el clasificatorio. Solo se permite usar una cuenta porque con dos es más fácil hacer trampa en el ajedrez virtual”, apuntó Monroy.

Según indica el reglamento, que fue socializado a todos los ajedrecistas en sus grupos de WhatsApp, por el cambio de cuenta la multa es de 200 bolivianos.

Los otros 500 bolivianos es para cubrir el monto de inscripción que pide la federación de Georgia y “como federación no tenemos ingresos y por ello cada jugador de la selección tenía que hacerse cargo del dinero y todos lo hicieron, incluso Pavel, que pagó hasta antes del 15 de noviembre, fecha límite para la inscripción”, agregó Monroy.

Vera contó que “no tenía conocimiento de ese reglamento. Al final me inscribí con un préstamo que me dio la Asociación Departamental de La Paz, que me ayudó con parte de los gastos. Lo que pasa es que no tengo dinero porque no estoy pudiendo trabajar”.