Buscan a responsables de la muerte de tucán hallado en Equipetrol

El Ministerio de Medio Ambiente presentó un memorial para solicitar que Pofoma investigue y se pueda esclarecer el caso de la ave muerta que fue hallada colgada de un alambre de un poste del luz

Fuente: El Deber

Después de la denuncia en redes sociales con una foto de un tucán muerto y colgado del pico en un poste de alumbrado público, desde el Ministerio de Medio Ambiente y Agua anunciaron que se presentó un memorial a la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) solicitando el inicio de una investigación para dar con los responsables de este hecho que fue descubierto en la calle Güemes, del barrio Equipetrol de la capital cruceña.

En la denuncia de dicha cartera de Estado, recordaron que la Ley establece que se debe sancionar penalmente la tenencia, manejo y tráfico ilegal de especies de la biodiversidad y que la la Constitución determina que la biodiversidad es un recurso natural, de interés público y propiedad y dominio directo del pueblo boliviano, por lo que este panorama podría llevar a una pena de privación de libertad de hasta seis años para los responsables, entre otras medidas.

A esto se suman otras observaciones respecto a la vida silvestre. Por esta situación, desde el Gobierno formularon la denuncia en la que se exige dar con el paradero de los presuntos autores de este hecho, misma que se apoya en el Código Penal y la Ley de Medio Ambiente.

Por su parte, Cinthia Asin, secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, manifestó que no se logró encontrar al animal para realizar la autopsia de ley para investigar a profundidad las causas de la muerte del tucán y los motivos de este hecho.

Muchos de los refugios de animales son regulados, pero la mayoría coincide en que la ayuda es casi nula. Con los incendios y la pandemia, la situación se dificulta más

​Asin expuso que también se hizo otra denuncia a Pofoma y a la Fiscalía para profundizar la investigación y apuntó que la tenencia de animales silvestres está prohibida y penada por Ley.

«Es lamentable esta situación y este caso. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias con la investigación. No se puede permitir que, siendo una sociedad civilizada y teniendo la información de que los animales silvestres no son mascotas y no deben estar en las casas, se den estos actos criminales», apuntó la autoridad.

Este es el segundo hecho registrado en el último trimestre en el que un tucán es protagonista de maltrato y tenencia ilegal. En meses pasados la víctima fue Tuki Tuki, un animal de la misma especie al que le rompieron el pico en el municipio de Puerto Quijarro.