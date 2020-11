Cainco y San Cristóbal, buscan incrementar oportunidades de negocios en la industria minera

Este encuentro empresarial se realizará el 26 y 27 de noviembre

Fuente: Prensa Cainco

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) realizará el encuentro de negocios con la empresa Minera San Cristóbal, con el objetivo de reactivar el comercio y contribuir a la recuperación económica.

“Somos un sector que ha trabajado activamente para ayudar a controlar la pandemia en las zonas en donde opera y ha sido reconocido como parte de la solución y una de las actividades económicas que pueden acelerar la reactivación económica”, explicó Roberto Pinto, Superintendente Senior de Relaciones Gubernamentales y Comunicación Corporativa.

El encuentro de negocios busca facilitar el contacto de pequeños y medianos empresarios con compradores, proveedores, inversionistas, financistas y otros agentes económicos internacionales. Materializar proyectos conjuntos de inversión, conseguir una creciente interacción en el ámbito de las negociaciones. Intercambiar tecnología y llegar a plasmar acuerdos comerciales y de servicios.

Además, permitirá captar inversiones, líneas de financiamiento y oportunidades de negocios. También posibilitará desarrollar nuevas formas de asociación, empresas mixtas con industrias afines o complementarias, asociaciones de adición de valor para la conquista de otros mercados.

Este encuentro empresarial se realizará el 26 y 27 de noviembre, bajo la modalidad B2B (Business to Business) esta vez en forma virtual, a partir de las 9:00 de la mañana y que durará hasta las 13:00 hrs.

Los productos y servicios que demandan

Equipos y materiales de laboratorio: material de vidrio para análisis (pipetas, crisoles, etc.) Repuestos y partes de vehículos livianos y de apoyo: de las marcas Ford, Toyota, Iveco, Volkswagen, Mack. Ferretería: planchas de acero, válvulas, tuberías, mangueras, conectores y otros.EPP: overoles descartables, cascos, lentes de seguridad, guantes, protectores auditivos, etc. Herramientas: herramientas industriales, hidráulicas, eléctricas, mecánicas. Eslingas, cables, elementos para izaje, entre otros. Equipos eléctricos: equipos y accesorios para alta, media y baja tensión. Equipos de seguridad: extintores, equipos de respiración autónomos, detectores, etc. Espenjadores, filtros y carguío: telas filtrantes, partes y repuestos para puente grúa, rieles, partes y repuestos de

trackmobile, entre otros. Planta de flotación + C27: rodamientos, retenes, correas, válvulas, motores, reactivos, servicio de revestimiento de goma, etc.

Chancado, cinta transportadora y subestación eléctrica: transformadores y cables de alto voltaje, servicio y mantenimiento de correas/cintas transportadoras, etc. Mina: explosivos y accesorios de voladura, triconos, partes y repuestos de equipos caterpilar y otros.

Acerca de Minera San Cristóbal S.A.

Ubicada en la provincia de Nor Lípez, en el Departamento de Potosí, Minera San Cristóbal es el emprendimiento minero más importante de Bolivia. Las operaciones combinan el uso de tecnología de vanguardia con la capacitación constante de los empleados, un estricto control de la salud y la seguridad industrial y ocupacional, preservación del medio ambiente y compromiso social con las comunidades. MSC apunta a contribuir al desarrollo de la región donde opera, del Departamento de Potosí y del país en su conjunto.