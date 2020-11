Camacho: «El masismo quiere repetir su libreto de intimidación y persecución»

El excívico cruceño rechaza «listas negras» de presuntos financiadores de las movilizaciones de 2019





El excandidato presidencial de Creemos y exlíder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, salió a responder al exministro de gobierno de Evo Morales Carlos Romero, quien en las últimas horas denunció que 300 personas dieron dinero para las movilizaciones de octubre y noviembre del año pasado.

«El masismo quiere repetir su libreto de intimidación y persecución.

Reapareció el ex ministro de gobierno del fraude, Carlos Romero, y acusó a cientos de ciudadanos, empresarios y líderes opositores de haber financiado los sucesos que sacaron a Evo Morales del poder el 2019.

Esta es mi palabra: la resistencia de los 21 días demandó algunos recursos que fueron cubiertos en su totalidad por mí, no existen tales financiadores, el ex ministro Romero no debe mentir haciendo circular listas que probablemente busquen nuevamente extorsionar bolivianos, algo que todos sabemos es la especialidad del masismo.

(…) El nuevo gobierno del MAS se equivoca rotundamente si piensa que nos amedrenta. Rechazamos las listas negras y el intento de criminalizar la Revolución de las Pititas», escribió Camacho en su cuenta oficial de la red social Facebook.

Además defendió que las movilizaciones destituyeron «legítimamente a una dictadura y a un dictador», en referencia a la renuncia de Evo Morales a la presidencia, agobiado por las movilizaciones contra el fraude electoral certificado por la Organización de Estados Americanos (OEA).

El MAS sostiene que en 2019 hubo un golpe de Estado y sustenta su tesis con el motín policial que siguió a días de movilizaciones ciudadanas y a la «sugerencia» de su renuncia realizada por las Fuerzas Armadas.