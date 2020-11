Cardozo: «Sólo una mano negra puede suspender congreso de FBF»

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Para el presidente del comité electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, Limbert Cardozo, «solamente una mano negra podría suspender el congreso» ordinario del ente, programado para el 14 y 15 de este mes. Explicó que la impugnación que Oriente Petrolero presentó a la candidatura de Fernando Costa fue rechazada y que ahora el caso está en el comité de apelaciones, en la FIFA y la Conmebol.

“Nos llegó una apelación de Oriente, impugnando la habilitación del señor Costa. Los únicos que pueden apelar son los candidatos y en este caso el señor Ronald Raldes no es candidato. Nosotros rechazamos la apelación”, sustentó Cardozo.

El jurista apuntó que “hemos mandado el caso en consulta -eso no significa parar la elección- a Conmebol, a FIFA y al comité de apelaciones, todo con la finalidad de que no quede un mal precedente”.

Aclaró que “es imposible que el comité de apelaciones inhabilite al candidato”.

Reconoció que FIFA y Conmebol son los únicos entes que pueden “paralizar la realización del congreso. No hay ninguna razón para suspenderlo, sólo una mano negra podrá suspender”.

El congreso eleccionario de la FBF fue fijado para el 14 y 15 de este mes. Según directivos federativos, la reunión de dirigentes será en La Paz y no en Tarija, como inicialmente estaba programado. “No sé cuál es el objetivo de la gente que se atreve a impugnar y ni siquiera se presenta a las elecciones. Me parece que se actúa de mala fe. No pueden impugnar si no tienen candidato, con éste y con todos los estatutos. El código electoral no permite apelación de terceros. Quieren forzar una impugnación que no existe”, resaltó.

Cardozo lamentó que en las últimas horas surgieran versiones que aseguran que el congreso de la federación se suspenderá. “No entiendo por qué no quieren elecciones. La federación está en un caos y en ese congreso se elegirá al reemplazante del señor (César) Salinas (+), para cumplir los años que le faltaban a su gestión y para terminar con el caos que hay en estos momentos”, protestó.