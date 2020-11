Carlos Romero: El binomio es legítimo, pero la dirección política del proceso es Evo Morales

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó este miércoles que si bien el binomio del MAS que gobierna es legítimo y ganó las elecciones por mérito propio, la dirección y estrategia del proceso de cambio corresponde a Evo Morales. Romero hizo esa declaración en Chimoré, a donde asistió al acto por el regreso de Morales a Bolivia.

“El binomio que está ejerciendo el gobierno es un binomio legítimo que ha ganado por propio mérito la presidencia y vicepresidencia del Estado, pero la dirección política estratégica del proceso es Evo Morales”, dijo Romero en declaraciones a Kawsachun Coca.

Sostuvo que el regreso del exmandatario a Bolivia brinda fortaleza al pueblo boliviano. Señaló que pese al “asalto” del gobierno de funcionarios auspiciados desde Norteamérica, el pueblo ha tenido la fuerza de “restituir a Evo Morales en la conducción del proceso de cambio”.

Dijo que dio la cara “valientemente” a la persecución y que nunca traicionó a Morales. Aseveró que, cuando estaba encarcelado, incluso le ofrecieron involucrar al expresidente con narcotráfico a cambio de favorecerlo judicialmente.

“Cuando me visitaron en San Pedro y me dijeron que lo involucre a Evo Morales en un caso de narcotráfico a cambio de recibir ayuda jurídica, me he resistido tenazmente”, aseveró Romero.

Señaló que entonces comunicó esa situación a Morales telefónicamente y que por esos se siente orgulloso.

Sus procesos

Respecto a las investigaciones en su contra, el exministro sostuvo que los procesos en su contra prácticamente ya están extinguidos porque se cumplió el plazo sin que se le demuestre nada.

Señaló que evaluará con abogados si se emprenden acciones legales por todos los perjuicios que le han provocado.