Clubes: Conmebol dice que sin méritos no habrá cupos 2021

Fuente: paginasiete.bo

La Conmebol advirtió que no permitirá que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) inscriba a sus representantes a las copas internacionales por “decreto o por mesa”. En las últimas horas, clubes de la División Profesional tomaron contacto con fuentes allegadas a la entidad que rige los destinos del fútbol sudamericano. Se adelantó que el panorama es claro: “Si no hay meritocracia, Bolivia perderá sus cupos para 2021”.

Directivos de los clubes consultaron a personeros de la Conmebol si iban a permitir que los clubes sean designados a las copas en función a la tabla actual que comprende la disputa de sólo 12 fechas del torneo Apertura, que se encuentra paralizado desde el 15 de marzo.

La respuesta de “un par de personeros” fue que Bolivia debe clasificar desde la parte deportiva a sus representantes; incluso se les mencionó que si no existe esa vía, Bolivia corre el riesgo de perder sus plazas en 2021. El presidente de Wilstermann Gróver Vargas adelantó que no se permitirá que se intente repartir los premios, según la tabla de posiciones actual del torneo Apertura, con 12 de 26 fechas disputadas.

“No vamos a permitirlo. Es lo que siempre han querido, esa es la realidad, ellos no quieren que comience este campeonato. Están la FIFA y la Conmebol, llegaremos donde tengamos que llegar, porque si ellos piensan que van a quedar clasificados así, eso no se va a dar, porque no es bueno, no es sano”, mencionó Vargas, en Cochabamba.

Las restantes nueve asociaciones afiliadas a la Conmebol ya reanudaron sus torneos luego de un receso prolongado que tuvieron por la pandemia del coronavirus. El fútbol boliviano es el único que aún no volvió a la competencia en su primera división, ya que el pasado fin de semana la Copa Simón Bolívar entró en acción en varios escenarios de nuestro país.

“Por meritocracia”

Dardo Gómez, vicepresidente del club Bolívar, mencionó que la posición de varios clubes es firme en sentido de que “no existe posibilidad alguna, bajo ninguna circunstancia, que existan clasificados a través de mesa, decretos o envíos de cartas a Conmebol que exigirá que exista meritocracia deportiva porque hay condiciones para volver al torneo”. Gómez mencionó también que a comparación de hace un mes, los equipos se encuentran listos para volver a la competencia el 21 o 22 de este mes. “No hay excusa para no volver a jugar, no lo permitiremos y los clasificados deben ser por meritocracia”, agregó.

La tabla

Hasta la fecha 12, The Strongest y Always Ready son los punteros del certamen con 21 unidades y en segundo lugar se encuentran ubicados los clubes Bolívar, Wilstermann, Blooming y Royal Pari que acumularon 20 puntos.

El congreso

El congreso ordinario de la federación, este viernes y sábado, intentará modificar el estatuto para permitir que el consejo superior de la División Profesional se reúna sólo con la mayoría de sus integrantes y no con dos tercios, hecho que imposibilita la instalación de las reuniones por la negativa que manifestaron los dirigentes de los clubes del G-6 a asistir, ya que califican de “ilegal” la presencia del directivo Marco Rodríguez como titular interino de la entidad federativa.