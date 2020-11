Clubes del G-8 coinciden en que el Apertura debe terminar con 14 clubes y por méritos

Fuente: paginasiete.bo

Carlos Sánchez y Wilfredo Condori, presidentes de Real Santa Cruz y Nacional Potosi, respectivamente, coincidieron ayer en que el torneo Apertura debe concluir con 14 equipos y que los premios se deben repartir por méritos deportivos.

“No puede haber un campeonato con ocho clubes, tenemos que estar los 14 clubes. Ojalá que en el congreso se llegue a un entendimiento y el fútbol vuelva a la cancha. Esperemos que el congreso sea un éxito y que tomemos un buen rumbo”, dijo Sánchez.

El titular de Real Santa Cruz explicó que no asistió a la invitación del mandamás de Bolívar, Marcelo Claure, porque su club “siempre está del lado de la mayoría. Queremos que vuelva el fútbol, pero esto no es de ahora, desde hace cinco meses tratamos de reunir a todos los clubes, pero no se puede. Tenemos que tratar de que los 14 clubes vuelvan a las canchas para terminar el torneo Apertura”.

Mientras que Condori apuntó que “en mi opinión personal, no podemos asistir a una reunión que no tiene una convocatoria oficial”.

El directivo de Nacional apuntó que “tenemos la postura de que somos 14 y tenemos que jugar los 14. Se tiene que clasificar a los clubes con méritos deportivos”.