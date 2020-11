Cochabamba FC y un hueso duro de roer: Stormers San Lorenzo

Fuente: lostiempos.com

El campeón valluno, Cochabamba FC, disputará la tercera fase de la Copa Simón Bolívar 2020 ante un duro rival: Stormers San Lorenzo, luego de acceder a esta instancia como uno de los mejores eliminados de la fase previa.

El encuentro de ida se jugará este miércoles (15:30) en el estadio Sebastián Ramírez de Tiquipaya.

Las otras llaves serán las siguientes y se jugarán el miércoles 2 de diciembre (ida 15:30) y la vuelta el sábado 5 de diciembre (16:00): Empresa Minera de Huanuni (EMH) vs Real Tomayapo, Chaco Petrolero vs Independiente Petrolero,

Fancesa vs Deportivo Fatic, Oruro Royal vs Vaca Diez y Torre Fuerte vs Libertad.

Según la convocatoria, accederán a la cuarta fase (cuartos de final) los seis ganadores y los dos mejores perdedores, según la cantidad de puntos obtenidos en ambos cotejos.