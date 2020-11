Cochabamba: Tellería pide que el Concejo fije fecha para concluir su suplencia

Fuente: lostiempos.com

El alcalde suplente Iván Tellería envió una carta al Concejo Municipal para saber hasta cuándo se va quedar en la silla edil en reemplazo de José María Leyes, quien cumple una suspensión por 30 días por la compra simulada de vehículos para la policía.

“La prensa y la ciudadanía sabe que hemos tenido un impedimento de casi 10 días de poder asumir la Alcaldía, por lo tanto, le estamos sacando tiempo al tiempo para ejecutar lo que nos habíamos trazado”, dijo Tellería.

El alcalde suplente dijo que deja en manos la decisión de fijar la fecha para dejar la silla edil. La suspensión de Leyes debía correr desde el 13 de octubre, pero por incidentes y los recursos que interpuso la autoridad titular, Tellería recién pudo asumir efectivamente el cargo el 23 de octubre.

“Quiero ser responsable en la fecha exacta, el Concejo Municipal me hará conocer ya he presentado la nota correspondiente ayer y ahora espero que se me hagan conocer la respuesta lo antes posible”, dijo.