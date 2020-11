Cómo serán las relaciones de Estados Unidos e Irán en una posible presidencia de Joe Biden

Según declaraciones de Elliott Abrams, representante de EEUU en asuntos de Irán y Venezuela, la consagración de Biden como presidente no debería modificar las cosas ya que no le resultara sencillo eliminar las sanciones a Teherán dado que todas, incluyendo las aplicadas fuera del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) del año 2015, no podrán ser levantadas fácilmente porque la estructura general de las medidas y sanciones adicionales están previstas para que continúen por bastante tiempo más.