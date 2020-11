Consejeros de la Magistratura no renunciaron; Ministro presentará juicio este miércoles

Los consejeros de la Magistratura Omar Michel, Dolka Gómez y Gonzalo Alcón. ARCHIVO

El futuro de los tres consejeros de la Magistratura parece estar decidido, porque incumplieron el plazo de cubrir hasta ayer, martes, 151 acefalías de jueces, por lo que deberían renunciar a sus cargos; caso contrario, este miércoles se iniciará el juicio de responsabilidades en su contra “hasta las últimas consecuencias”, anunció el ministro de Justicia, Iván Lima.

Los consejeros Dolka Gómez (presidenta) y Gonzalo Alcón ya se salvaron de una suspensión dentro de un juicio de responsabilidades por designaciones supuestamente irregulares de 141 jueces y presuntos cobros; el proceso con imputación se paralizó por decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que otorgó medidas precautorias dentro de una acción de inconstitucionalidad contra la ley que permite la suspensión de autoridades judiciales procesadas.

El ministro Lima aseguró ayer que no tienen respuesta del Consejo de la Magistratura sobre la designación de jueces para cubrir las vacancias. “Si no llegan las respuestas, el día de mañana (por hoy, miércoles) vamos a iniciar un juicio de responsabilidades por la no designación de esas autoridades”, señaló escuetamente a los periodistas, al salir de la reunión de la comisión 898, con presencia de autoridades judiciales, del TCP y del Ministerio Público, en La Paz.

Consultado sobre el justificativo presentado por los consejeros para la demora en la designación de jueces, la pandemia del covid-19 y otras dificultades en la institución, respondió. “La pandemia no es un justificativo, porque otras instituciones como la Fiscalía han logrado culminar los trabajos”.

Los consejeros, tras reunirse con el Ministro de Justicia el pasado viernes, anunciaron que este jueves se procedería a la designación de 150 jueces de la lista de los egresados de la Escuela de Jueces del Estado (EJE), pero para el Gobierno ya es tarde.

“Tenemos información extraoficial de que el jueves designarían jueces, pero el jueves ya es tarde, el miércoles (por hoy) se va a iniciar el juicio de responsabilidades”, remarcó.

El viernes, el Ministro emplazó a los consejeros Gómez, Alcón y Michel a cubrir las acefalías de 151 jueces, situación que –según dijo– está trabando el trámite de más de 304 mil causas en Bolivia.

CORREO DEL SUR buscó la versión de los consejeros, pero ninguno de ellos fue habido en Sucre; durante los últimos meses, intentos de comunicación fueron infructuosos. Ayer Lima recibió a los consejeros en La Paz en una reunión cerrada; probablemente hoy se realice una conferencia de prensa.