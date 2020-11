Copa denunció a Del Castillo por «hostigamiento político y psicológico»

Fuente: Página Siete

La entonces presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), denunció en diciembre de 2019 a Carlos Eduardo del Castillo Del Carpio, por “hostigamiento político y psicológico” después de que la autoridad decidió removerlo del cargo de Oficial Mayor del Senado Nacional. Del Castillo fue posesionado hoy como nuevo ministro de Gobierno.

“Como corresponde también lo denuncié de acuerdo a la Ley 348, pero sobre ese tema no hay ningún resultado”, dijo en diciembre la senadora Copa al denunciar que fue hostigada por personas y exfuncionarios cercanos a la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra (MAS), y se refirió en particular a Del Castillo, quien después de haber sido removido por Copa, presentó un amparo constitucional, un recurso que estaba siendo tratado en el Tribunal Constitucional Plurinacional.

En esa oportunidad, Copa indicó que no podía dar inamovilidad laboral a Del Castillo, porque su esposa trabajaba en Vicepresidencia. “No es posible que me obliguen a trabajar con gente que no es de mi confianza”, indicó la senadora alteña.

“Tengo que decir al señor Castillo que no puedo dar inamovilidad laboral a él y su esposa porque su esposa, Adriana Monte, era y sigue trabajando en la vicepresidencia como jefa de gabinete. Él era oficial mayor de la Cámara de Senadores. No es posible que me obliguen a trabajar con gente que no es de mi confianza”

También existen reportes de prensa que hacen referencia a esta denuncia.

Del Castillo es el mismo que este lunes fue posesionado como nuevo ministro de Gobierno por el presidente Luis Arce Catacora.

El portal del Grupo de Trabajo de Seguridad del Consejo para las Tecnologías de Información y Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia (CTIC-EPB) cita a Del Castillo en un evento que se realizó el año pasado donde añade que trabaja en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ese Consejo elaboró el 2019, con Del Castillo como participante, estándares de seguridad y protocolos de prevención y contingencia de incidentes informáticos “que permitan proteger y resguardar los sistemas de información del Estado y brindar apoyo a la ciudadanía”. El sitio es https://www.ctic.gob.bo/seguridad/

En el portal del Senado también aparece Del Castillo, por ejemplo, en mayo de 2019 cuando se entregó la rendición pública de cuentas. En la foto oficial del Senado, Del Castillo aparece junto a la senadora Salvatierra. En 2019, fue Oficial Mayor de la Cámara de Senadores y hombre de confianza de la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra.

Este medio intentó contactar a la exsenadora Copa y a sus colegas Omar Aguilar y Efraín Chambi para contrastar estos datos, pero no fue posible.