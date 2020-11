Covid-19, tasa de positividad disminuyó a 36,5% en Tarija

Noviembre empezó con una tasa de positividad de 36 por ciento, como marcando la línea de lo que sería el resto de los siguientes días, y desde entonces ese indicador diario no superó el 50 por ciento

Desde el 1 de noviembre a la fecha, Tarija registra una reducción en la tasa de positividad de Covid-19, dato que marca la cantidad de casos positivos sobre la totalidad de pruebas que se procesan en laboratorio. Según datos del Servicio Departamental de Salud (Sedes) el reporte es de 36,5 por ciento en promedio. Si bien hay una disminución, los médicos ven que cada vez es inminente el rebrote de la enfermedad pandémica.

El 31 de octubre la tasa de positividad fue de 64 por ciento, pero noviembre empezó con 36 por ciento, como marcando la línea de lo que sería el resto de los siguientes días; desde entonces el indicador no superó el 50 por ciento. El 5 de ese mes se marcó la positividad más baja, se llegó solo a 23 y la más alta fue seis días después, cuando se alcanzó a 49 por ciento. En los anteriores meses se superaba el 60 por ciento.

Es así que el director del Sedes, Paúl Castellanos, explicó que se retoma una nueva normalidad para aprender a vivir con la Covid, a tiempo de indicar que el personal de laboratorio que trabajaba horas extras y dobles jornadas, ya no laborará los domingos, por lo cual no se procesará pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), no porque no haya reactivos, sino porque se aplicará el descanso que corresponde a todo trabajador.

En cuanto a las pruebas rápidas, el jefe de la Unidad de Gestión de Calidad del Sedes, Carlos Arce, señaló que en los últimos días solo los laboratorios privados hacían reporte de resultados de ese tipo de test, uno que otro del sector público. Señaló que el diagnóstico está más enfocado en las pruebas PCR.

El funcionario explicó que las causas de la disminución pueden ser diversas, pero a su criterio, la gente ya perdió el miedo o el pánico a la enfermedad, por ello tampoco buscan someterse a un diagnóstico de pruebas rápida, porque también implica un gasto económico.

El médico señala que la gente cada vez asume a la Covid como una patología más que llegó para quedarse, como tantos otros males que se tiene en la región. Sin embargo, advierte que se debe continuar con las medidas de bioseguridad, porque cada vez se habla de un rebrote de la enfermedad, un fenómeno epidemiológico que ya se observa en otros países del mundo.

El ejecutivo del Sindicato Médico y Ramas Afines (Sirmes) del Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija (HRSJD), Ebert Salazar, explicó que si bien se tiene un descenso de casos y el nosocomio tiene camas vacías, eso no significa que la población deba relajar las medidas de bioseguridad.

Sostuvo que la principal preocupación en su gremio es el rebrote de la Covid-19, por lo cual, pide a la población asumir responsabilidad individual, lavarse frecuentemente las manos, usar alcohol en gel, usar barbijo, mantener distancia de metro y medio entre una persona y otra, evitar las aglomeraciones.

Tarija todavía está entre los tres departamentos que más casos de Covid-19 reporta cada día en el ámbito nacional, según datos del Ministerio de Salud. A la fecha, acumula un total de 16.454 casos, de los cuales 2.888 pacientes están con el virus activo, 13.174 se recuperaron de la enfermedad y 392 perdieron la vida.

Tarija suma 12 casos de Covid el 12 de noviembre

Según reporte del Servicio Departamental de Salud (Sedes), la jornada del 12 de noviembre Tarija sumó 12 casos de Covid-19; además de 36 pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) que dieron negativo para esa enfermedad. De los confirmados, diez corresponden a Cercado, uno a Bermejo y uno a Caraparí. Para ese día también se reportó 45 pacientes recuperados y cero fallecidos.