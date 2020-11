Craft es la alternativa perfecta a Notion para macOS, iOS y iPadOS: diseño y experiencia que «devuelve la alegría a la escritura»

En Genbeta ya hemos hablado en numerosas ocasiones de Notion, una herramienta (ahora completamente gratuita) que es una especie de navaja suiza para la productividad y que se adapta totalmente a nuestras necesidades.

El punto débil que muchos vemos a Notion es su experiencia en dispositivos móviles (los desarrolladores aseguran que están precisamente mejorando esto) y aquí es donde una nueva herramienta llega con fuerza: Craft.

Balint Orosz es el desarrollador húngaro que está detrás de este proyecto, y afirma que ha empleado dos años de su vida para lanzar esta primera versión. Declara que es “una app de escritura moderna”, y que la “sencillez es uno de sus puntos fuertes”.

Es importante indicar que se trata de una aplicación (al menos, de momento) exclusiva para el ecosistema de Apple: iOS, iPadOS y macOS. A continuación podemos ver un vídeo de presentación, creado por la compañía:

Cuando abramos la app por primera vez en iOS o iPadOS, un rápido tutorial nos permitirá probar las capacidades táctiles que ofrece este servicio. Se pueden mover los bloques de una manera rápida y sencilla, y cambiar el estilo de un párrafo será tan fácil como arrastrarlo hacia la izquierda.

Otro punto positivo es lo rápido que se sincronizan los cambios entre diferentes dispositivos, prácticamente en tiempo real. Esto es ideal a la hora de no perder textos que hayamos escrito y saber siempre que estamos ante la última versión.

Esta velocidad de sincronización me recuerda a la que podemos tener en plataformas como Google Docs, y es algo que permanece cuando estamos trabajando en un documento compartido con otro usuario.

just finished a presentation in @craftdocsapp for a meeting

it’s unbelievable how versatile and visual is this app pic.twitter.com/hNZJlkAObv

— ████████ rus (@CristianRus4) November 14, 2020