Creemos anuncia duras acciones disciplinarias contra su diputada Sandra Paz

El diputado cruceño por Creemos Erwin Bazán anunció este miércoles acciones disciplinarias duras contra su colega diputada Sandra Paz, por haberse desmarcado del consenso de su bancada y actuar de manera unilateral en la conformación de la directiva de la Cámara de Diputados.

Creemos había propuesto otro nombre para la plancha de la directiva, sin embargo, Sandra Paz habría presentado su propia postulación que fue respaldada por el MAS para ser elegida Cuarta Secretaria de la Cámara Baja.

“Para nosotros es muy claro lo que ha pasado, es una diputada que lamentablemente se ha desmarcado de una posición que ya tenía consenso en la bancada respecto de la conformación de la comisiones, comités y directivas”, indicó Bazán.

Afirmó que Paz ha actuado de manera unilateral y advirtió que no se quedarán con lamentos y descalificaciones, sino que “tomarán acciones duras, serias en este sentido, porque no vamos a caminar durante cinco años con un incordio en el seno de nuestra bancada”.

Dijo que enviarán un mensaje al departamento de Santa Cruz en sentido que siempre responderán a la región que son opositores al MAS y en esa medida responderán sin transar ni venderse al MAS.

Bazán aseguró que los principios no se negocian. “Lo hemos dicho siempre, es por eso que vamos a ser duros con la diputada Paz. Posteriormente anunciaremos las medidas disciplinarias, pero es algo que se está discutiendo en el seno de nuestra bancada”, precisó.

Consultado sobre las críticas del ministro de Justicia Álvaro Coímbra quien dijo que la “bancada de la dignidad” prometida por Luis Fernando Camacho no duró ni una semana, sostuvo que la autoridad no tiene moral para exigir porque no pudo atender el sistema de justicia que “se está cayendo a pedazos”.