Creemos responde al MAS aclarando que «en Bolivia no hubo golpe, hubo fraude»

El Movimiento al Socialismo presentó una denuncia contra Camacho, su familia y otras personas.

eju.tv

Tras la denuncia de la exdiputada del MAS, Lidia Patty, el pasado viernes, contra Luis Fernando Camacho, su padre José Luis Camacho Parada, y miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana por presunto golpe de Estado, Creemos decidió sacar un comunicado aclarando que lo que se tuvo en Bolivia el 2019 no fue un golpe, sino, un fraude electoral.

Fuente: Creemos

Por medio de las redes sociales, la agrupación política Creemos lanzó un comunicado rechazando las denuncias del Movimiento al Socialismo y aseguran que lo que pretenden es «perseguir al pueblo boliviano que defendió la democracia durante los 21 días de paro cívico».

Aseguran que no existe ningún hecho ni prueba que vincule al ex candidato presidencial con algún ilícito y mucho menos con un golpe de Estado, «porque no existió jamás al cosa. ¡NO HUBO GOLPE, HUBO FRAUDE!» señala el comunicado.

Para Creemos esta es la prueba clara de que el MAS «nuevamente pretende amedrentar y perseguir a los líderes cruceños como lo hizo en el pasado».