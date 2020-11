Críticas al Grupo de la CIDH por exponer a víctimas a humillación

Fuente: Página Siete

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue blanco de críticas tras su primera reunión inicial con víctimas de los hechos de octubre y noviembre de 2019.

En dos de ellas, la periodista Casimira Lema y la estudiante Yareth García fueron fustigadas por un grupo de personas que les lanzaron insultos, acusaciones y les impidieron hablar frente a los expertos internacionales.

Ayer, el Grupo de la CIDH realizó dos encuentros iniciales y abiertos; uno de ellos se realizó en el teatro de una unidad educativa del barrio de Chasquipampa, en la zona Sur de la ciudad de La Paz, donde asistieron las personas víctimas de los hechos luctuosos del año pasado.

Cuando fue el turno de hablar de Lema, a quien le quemaron su casa la noche del domingo 10 de noviembre de 2019, la periodista dijo que ella no pertenece a ningún partido, y que simplemente pide justicia porque toda su familia fue afectada por los hechos violentos.

“Decían que querían quemarme viva. Yo vengo a pedir justicia también porque lo único que yo he hecho es cumplir con mi trabajo que es informar, no he hecho absolutamente nada más”, dijo Lema y los presentes empezaron a lanzarle insultos y acusaciones. “¡Ha sido parte del golpe. Golpista, golpista. Asesina!”, le gritaron mientras los expertos trataban de controlar la situación sin éxito.

En el caso de la estudiante Yareth García pasó algo similar. Cuando presentó una carta en la que contó que fue víctima de un ataque el 22 de noviembre de 2019, también fue intimidada con gritos de “¡Basta, silencio!”, según testimonios de los presentes, informó Brújula Digital.

El hecho llamó la atención de políticos y activistas defensores de los derechos humanos que criticaron la forma de trabajo del Grupo de la CIDH.

“Se cometió un error (…) se cometió lo que llamamos en materia de derechos humanos, la revictimización. Cualquier organización y la CIDH saben muy bien que bajo ninguna circunstancia en una entrevista uno debe mezclar a grupos en conflicto. Si vas a recoger testimonios de víctimas lo último que tienes que hacer es mezclar a los grupos en conflicto”, afirmó Franco Albarracín, representante legal de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (Apdhlp).

La exdiputada Rebeca Delgado sostuvo: “Qué tipo de expertos toman declaraciones de víctimas en un ‘coliseo’ y permiten la re-victimización? Mi solidaridad con Casimira Lema”.

Cecilia Requena, senadora de Comunidad Ciudadana, pidió al grupo de la CIDH que “tengan autonomía organizativa con respecto a las partes”. En tanto, el diplomático Julio Alvarado ofreció su solidaridad a Lema y a García.

Rolando Villena, exdefensor del Pueblo, afirmó que el ataque a Lema obedece a una consigna contra todos quienes piden que se investigue de forma imparcial los enfrentamientos de 2019. “Lo que el GIEI debe hacer es dar acceso a entrevistas a personas en calidad de denunciantes o testigos que van a ofrecer su testimonio y no a grupos que tienen el objetivo de entorpecer el trabajo de investigación”, afirmó Villena a este medio.

Página Siete consultó con la relacionista del GIEI Corina Leguizamón, sobre quién organizó la cita y el tipo de modalidad de esos encuentros. Leguizamón respondió lo siguiente: “La reunión fue convocada por el GIEI y fue abierta a todos quienes quisieran participar sin restricciones”.

Luego, agregó: “Los testimonios se tomarán de forma individual y privada. Todas las reuniones que mantendrá tienen el objetivo de recabar información de manera amplia y horizontal sobre todos los hechos de violencia y vulneración de derechos humanos sucedidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”.

El GIEI realiza encuentros iniciales

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) de la CIDH informa que en sus primeras semanas de trabajo tendrá encuentros iniciales y abiertos en La Paz, El Alto, Cochabamba, Sucre, Potosí, Oruro y Santa Cruz, sobre los hechos violentos suscitados entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, además de audiencias privadas con quienes soliciten hablar con el GIEI Bolivia.

Luego de los encuentros iniciales de los primeros días, el grupo de la CIDH tomará testimonios individuales y privados para recabar información.

“Todas las reuniones que mantendrá tienen el objetivo de recabar información de manera amplia y horizontal sobre todos los hechos de violencia y vulneración de derechos humanos sucedidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”, se lee en un comunicado difundido ayer.

