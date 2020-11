Cronenbold pide que antes que a un masista vean a un camba en él

Hace un año, Mario Cronenbold había renunciado a la Alcaldía de Warnes y estaba preso, por sospecha de corrupción. Dice que lo encerraron por masista, por no haberse ido del país y que en nueve meses y medio que estuvo en Palmasola no le pudieron probar nada. Hoy, se perfila como el candidato del Movimiento Al Socialismo a la Gobernación de Santa Cruz.

Su nombre fue aclamado el domingo último en Montero, durante el ampliado del partido oficialista. También se mencionaron los nombres de Reymi Ferreira y de Adriana Salvatierra, pero no está en los planes del exministro ser candidato y a Salvatierra la mencionan como posible postulante a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

“Seré un gobernador que va a gestionar obras estrella para Santa Cruz, seré un gobernador que no se va a pelear con el gobierno central. Antes de ver al masista, vean a un camba que no va a ir en contra de su pueblo”, dijo el miércoles Cronenbold, en Influyentes, programa de El Deber Radio.

El exalcalde de Warnes asegura que tenía todo listo para ser candidato a la reelección en ese municipio, pero la proclamación en Montero lo obligaría a cambiar de planes.

“En el MAS no se resuelve una cosa como en una frater. No se pregunta cuánto tenés vos, 100, 200.000 dólares. En una ‘frater’ se decide si hacemos golpe de Estado o si papá apoya, en el MAS no es así. Es como en Choco guatoco, vuelan botellas y vasos”, dice, y asegura que tiene el apoyo de las federaciones campesinas del norte, Yapacaní y San Julián para ir por la Gobernación.

Pese a que asegura que se ha llevado muy bien y que hasta le ayudó con losetas y cabinas de desinfección mientras estuvo detenido en Palmasola, critica la gestión de Rubén Costas. “Esto es como en el cacho; lo que se ve se anota, ¿qué hemos logrado? nada”, dice. Cuando se le recuerda la electrificación rural o el agua potable instaladas durante la gestión de Costas, Cronenbold asegura que se debió gestionar mucho más y se pone a sí mismo de ejemplo. Asegura que en sus años en Warnes logró llevar más de Bs 3.600 millones adicionales a su jurisdicción en forma de termoeléctricas, escuelas, autopistas, guarderías y mercados.

Cronenbold aún debe pasar por la criba del ampliado del MAS del 30 de noviembre para saber si es candidato. Su precandidatura se suma a las de Germaín Caballero, Roly Aguilera, Vladimir Peña y Rose Marie Sandoval, que han manifestado su intención de participar de las elecciones para gobernador en Santa Cruz.