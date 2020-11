«Cuando los estudiantes vuelvan a clases, habrá una etapa de nivelación académica»

Según la autoridad, las clases semipresenciales, el trabajo de los municipios para las medidas de bioseguridad en los colegios, la conexión a internet y el refuerzo a bachilleres son los temas más urgentes.

El ministro de Educación, Adrián Quelca, fue dirigente de los maestros urbanos. Foto:Archivo/ Página Siete Fuente: Página Siete

Verónica Zapana S. / La Paz



¿Cómo será la gestión escolar 2021 en tiempos de la pandemia de la Covid-19 y ante una posible segunda ola del virus? El ministro de Educación, Adrián Quelca, dijo que este retorno a las labores pedagógicas es uno de los retos más grandes de su despacho. La autoridad dijo que elaboran un plan de retorno a clases para el próximo año y adelantó que entre algunos de los ejes están ir al colegio día por medio (semipresenciales), pasar clases virtuales, reforzar la capacitación con cartillas, adecuar las aulas con todas las medidas de bioseguridad y reducir el número de estudiantes por niveles. En una entrevista con Página Siete, el Ministro de Educación aseguró que cuando los estudiantes vuelvan a las labores educativas, habrá una etapa de “nivelación académica”, porque en el año 2020 no se cumplieron los objetivos y la malla curricular en todos los niveles. Dijo que el inicio de la gestión escolar está previsto para los primeros días de febrero. Según Quelca, existe la necesidad de un contacto entre el profesor y el estudiante, por eso planifica la aplicación de la modalidad de las “clases semipresenciales”. Para definir todas las propuestas y las estrategias adecuadas para retorno a clases en tiempos de pandemia de la Covid-19, la autoridad apura la organización de un Encuentro Pedagógico, que se desarrollará a mediados de diciembre y contará con la participación de todos los actores del sistema educativo. De acuerdo con la autoridad, uno de los retos de su gestión será la evaluación y el mejoramiento de la implementación de la Ley Educativa Avelino Siñani – Elizardo Pérez. Ante la preocupación de los padres por la entrega de libretas y los títulos de bachiller, el Ministro de Educación aseguró que sí se desarrollará el cierre de esta gestión escolar y la entrega de los documentos. Quelca anticipó que para definir este tema se reunirá con los titulares de las direcciones departamentales de Educación. Según Quelca, en el encuentro se verá cuál será la forma correcta para entregar los documentos. El titular de Educación reiteró que el cierre del año escolar 2020 es un hecho. “No queremos que el cierre de esta gestión perjudique a nuestros estudiantes, sabemos que en el caso de sexto de secundaria deben postular a la universidad e institutos, entre otros centros. Por eso, entregaremos de forma oportuna la documentación, la libreta y el título de bachiller”, aseguró. ¿Qué opina sobre el cierre adelantado de la gestión escolar 2020? ¿Pese a la clausura de las labores educativas, algunos maestros continuaron pasando clases. Este avance tendrá algún valor curricular? Esos instructivos fueron anárquicos en materia educativa, pero de forma independiente los maestros pasaron clases, por eso veremos cómo asumimos una valoración al respecto. Pero de forma general existe una promoción automática y en estas alturas no revertiremos ni dispondremos que retornen a clases virtuales, presenciales o semipresenciales, eso sí sería irresponsable. Pero veremos cómo se desarrollaron esas clases con las direcciones departamentales de educación y con base en eso tomaremos un criterio. Según expertos, con el cierre del año escolar 2020 se extendió la brecha de desigualdad entre privados y públicos, incluso aseguran que los bachilleres no cuentan con la formación requerida para ingresar a las universidades. ¿Qué se hará al respecto? ¿Qué medidas se asumirán para saldar este tema? Cuando los estudiantes vuelvan a clases, habrá una etapa de nivelación académica. Fortaleceremos esas brechas en un tiempo correspondiente. Sabemos que los bachilleres de la gestión 2020 tendrán dificultades para ingresar a las universidades, pero cuando ya entren (a las carreras) asumiremos una etapa de nivelación. En pasados días, usted anunció que las labores escolares para la gestión 2021 serán semipresenciales. La pandemia de la Covid-19 sigue y se teme un rebrote para los primeros meses del próximo año. ¿De acuerdo con esta situación, cómo se garantizarán las medidas de bioseguridad y distanciamiento en las aulas para evitar los contagios? Consideramos que estas medidas de bioseguridad se deben fortalecer en nuestros niños. No nos olvidemos que la Covid-19 vino para quedarse por mucho tiempo, pero esperamos que los laboratorios puedan darnos la vacuna correspondiente. Sin embargo, en las unidades educativas se tiene que sensibilizar sobre la importancia de las medidas de bioseguridad: el uso de barbijo y el alcohol en gel, el lavado permanente de las manos y el distanciamiento social, además de una alimentación sana. Esa es la posibilidad real que tenemos (para) retornar a las clases semipresenciales. (Esta modalidad se refiere) a que la mitad de los escolares inscritos en un curso pasen clases lunes, miércoles y viernes; la otra mitad de estudiantes asistan los jueves, viernes y sábado. Pero esta propuesta será analizada en el Encuentro Pedagógico. ¿Para este retorno semipresencial, se realizará una modificación de las aulas -por ejemplo- en otros países se instalaron cubículos? Veremos esa posibilidad, pero (este trabajo) le corresponde al nivel municipal. Lo primero que debe garantizar (un municipio) es el uso adecuado de los sanitarios en los colegios, además debe instalar en los ingresos desinfecciones con atomizadores y otros. Veremos cómo establecemos (este tema) en el marco de las competencias concurrentes y cómo generamos acciones para prevenir el contagio. Usted anunció que se continuará con la educación virtual, pero como una herramienta complementaria. ¿Cómo se aplicará este tipo de trabajo, ya que tanto el Magisterio como los padres de familia se quejaron por la falta de accesibilidad al servicio de internet? Evidentemente, pasar todo el proceso educativo mediante plataformas (virtuales) con una conectividad que es un sistema que no llega a todo el país de forma adecuada ha sido un error de la gestión 2020. Sobre este aspecto, tomamos contacto con el ministerio correspondiente para ver el estado de la situación. Casi todos los ministerios no tenemos la información precisa porque se hicieron movimientos muy sospechosos de partidas presupuestarias destinadas a uno u otro aspecto. Entonces nos pondremos a trabajar para que la conectividad sea una prioridad. Pero para reemplazar ese asunto se realizarán las clases semipresenciales y con el apoyo de material didáctico e impreso. Muchos padres exigían acceso gratuito a internet. ¿Se podrá cumplir esta posibilidad? Sí, trabajaremos en ese aspecto para que a través de Entel y el Satélite Túpac Karari podamos llegar a todo lado y que (el servicio para educación) sea gratuito. Respecto a las unidades educativas privadas, los padres pedían la reducción de pensiones, por otro lado, Andecop solicitó que los progenitores que tengan deudas no puedan inscribir a sus niños en ningún colegio. ¿Qué se hará al respecto? Para unidades privadas, (primero) recogeremos la información de las direcciones departamentales y luego asumiremos las medidas adecuadas, Lo que sí queda claro es que a nadie se le puede privar el derecho a la educación. El proceso de inscripción escolar es cada año uno de los principales problemas. ¿Qué hará para evitar filas en colegios de alta demanda? Identificaremos cuáles son las unidades educativas de alta demanda, además daremos otras opciones para que los padres tengan la posibilidad de inscribir a sus niños a esos establecimientos. Buscaremos también que la inscripción sea virtual. Desde su mirada como maestro de base ¿cuáles han sido las debilidades de la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez? La Ley 070 no se ha aplicado al 100%, considero que alcanzó un 70%. La norma está todavía en proceso de aplicación, pese a que data del año 2010. Tenemos que darnos y definir estrategias de forma participativa para ejecutar la ley de forma plena. Hubo algunos aspectos de la ley que no se han concretado -por ejemplo- la generalización del bachillerato técnico humanístico. Se desarrollaron varias experiencias en el país (…) pero en una mayor parte no se concentró (este tema), es un aspecto que tenemos que impulsar.

El ministro de Educación, Adrián Quelca, en la posesión del gabinete del presidente Luis Arce.

Foto:Archivo/ Página Siete

Los maestros exigen la modificación de la ley para ampliar horarios de matemáticas, física y química, de esa manera se busca contar con profesionales respondan a los requerimientos del país, por ejemplo, se puedan encargar de la producción de la materia prima que genera Bolivia. ¿Cuál es su posición al respecto?

Lo principal ahora es retomar el contacto directo entre los maestros y los estudiantes. Debemos lograr una nivelación de conocimientos de la gestión que estamos cerrando porque no todos los contenidos ni los objetivos se cumplieron. Luego, retomaremos este tema (…) Diseñaremos estrategias para potenciar el bachillerato técnico.

Otro de los temas que se planteó es impulsar el inglés. Recordemos que hubo profesionales que no accedieron a becas porque no dominaban ese idioma. Este punto es parte del fortalecimiento de las estrategias metodológicas que debemos desarrollar con nuestros maestros, además es parte del plan de estudios. Este aspecto será analizado con más detenimiento en su momento, pero ahora no es nuestra prioridad.

En este momento nuestra prioridad es diseñar estrategias que nos permitan un reinicio de actividades escolares de forma responsable.

¿Cuáles son los principales retos y las prioridades para llevar adelante el Ministerio de Educación?

En lo inmediato, primero realizaremos la verdadera desburocratización. A pesar de que en el gobierno de Evo Morales se dispuso este trabajo de modo general, en el ministerio se intentó hacer este proceso, pero no se consolidó plenamente.

Como segunda acción, queremos atender las demandas históricas que se han ido acumulando y se convirtieron en un tema de conflicto no sólo para los maestros, sino también para los padres de familia y los estudiantes.

Como tercera tarea, en todos los ámbitos, desde el ministerio hasta las direcciones departamentales y distritales, trabajaremos para incorporar la digitalización de la información. Como cuarto reto, trabajamos en coordinar un diálogo permanente y necesario con los actores de educación, padres de familia y maestros. Así trataremos las situaciones conflictivas, como la Covid-19 y la cuarentena sanitaria.

Hace casi dos semanas asumió el cargo del Ministerio de Educación. ¿En qué situación encontró esta cartera de Estado? ¿Se verificaron las denuncias de nepotismo en la anterior gestión del (gobierno de transición)?

Estamos en proceso de relevamiento de información, en ese y otros ámbitos. En cuanto tengamos información, la socializamos. El tema es muy sensible. (…) Terminaremos en conseguir la información y actuaremos en consecuencia

En los últimos días surgieron denuncias de despidos injustificados en el Ministerio de Educación. ¿Qué dice al respecto?

Es un procedimiento normado. Hay personal nombrado de manera provisoria y cuando ya no se requiere de sus servicios, se hace la desvinculación. Es un procedimiento administrativo que se da en los diferentes ministerios.

¿Por qué fue designado como Ministro de Educación?

Fue una decisión del compañero presidente Luis Arce. He trabajado bastante en la profundización del proceso de cambio desde nuestros sindicatos. He participado además en la construcción de la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez. Considero que esos elementos han sido tomados en cuenta para que el compañero Presidente me honre con la designación para dirigir la cartera de Estado en Educación.

La modalidad semipresencial, uno de los ejes del plan 2021

El ministro de Educación, Adrián Quelca, dijo que existe la necesidad de un contacto entre el profesor y el estudiante, por eso esta cartera de Estado propone -como primer eje del plan nacional- la aplicación de la modalidad de las “clases semipresenciales”.

Este tipo de educación regirá en el país desde 2021, según la autoridad. Pero, ¿qué significan las clases semipresenciales? De acuerdo con Quelca, la idea es ampliar “los días de trabajo”. “De un curso de 30 estudiantes, 15 asistirán a clases (día por medio) es decir lunes, miércoles y viernes. El otro grupo de 15 irá al colegio martes, jueves y sábado”, explicó la autoridad.

Aseguró que con esta medida se logrará reducir la cantidad de estudiantes (el segundo eje del plan nacional) y “así se evitará el contacto directo y la aglomeración”, medidas de protección para evitar el contagio de la Covid-19.

Las clases presenciales se suspendieron en marzo.

Foto:Archivo/ Página Siete

Como tercer eje, el Ministro de Educación anunció que se planteará continuar con la educación virtual como una herramienta complementaria y no como educación central.

Como cuarto eje y como una propuesta destinada al área rural o zonas alejadas donde no llega la conexión de internet, el Gobierno plantea el uso y la aplicación de cartillas educativas. Además en algunos casos, el Ejecutivo propone la utilización de la radio y la televisión.

Respecto al quinto eje, Quelca explicó que las alcaldías deben adecuar las aulas de acuerdo con las acciones de protección para evitar los contagios del virus. “Pedimos a los gobiernos municipales que nos ayuden con las medidas de bioseguridad”, sostuvo.

