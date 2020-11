Cuéllar admite que fue a Huayllani, pero dice que llegó tras el conflicto

El excomandante del Comando Estratégico Operacional Central (CEO) de Cochabamba y actual Secretario ACC general permanente del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep), Alfredo Cuéllar, manifestó inicialmente que no se encontraba en Huayllani, la jornada conflictiva donde murieron cocaleros. Sin embargo, admitió este jueves que estuvo a dos kilómetros del puente aquel viernes, pero que llegó horas más tarde del enfrentamiento, casi al anochecer.

TESTIMONIO

Según su declaración informativa del 24 de noviembre de este año, documento al que accedió OPINIÓN, los fiscales le hicieron preguntas al general Cuéllar respecto a su asistencia o no a la zona de conflicto el 15 de noviembre del año pasado.

– “Diga usted si su persona se encontraba en la zona del puente de Huayllani en fecha 15 de noviembre de 2019”, le consultaron.

– “Mi persona no se encontraba en la zona del puente Huayllani en fecha 15 de noviembre de 2019. Me encontraba en mi Comando con mi Estado Mayor, en la Segunda Brigada Aérea, porque no es mi nivel salir en las operaciones y participar de las operaciones. Yo me quedo en el Comando para coordinar como parte administrativa con mi Estado Mayor”.

– “Diga usted si en caso de que su persona salga a una operación, su persona sale con algún arma”, le preguntaron más adelante.

– “Yo puedo hacer inspecciones y salgo con el armamento de dotación, pero el día 15 de noviembre no salí de mi Comando quedándome con mi Estado Mayor”, contestó.

– “Diga usted si tiene conocimiento de la muerte de personas y heridos en la zona de Huayllani por armas de fuego”, le preguntaron casi al finalizar su declaración informativa.

– “Sí, me enteré por la prensa al día siguiente ni siquiera en el parte me informaron sobre dichos extremos. No tengo conocimiento de cómo se produjeron las muertes porque no estaba ese día, 15 de noviembre de 2019, en el lugar del puente de Huayllani, en Sacaba”, reiteró el imputado.

Al respecto, Patricio Vargas, abogado del general Cuéllar, señaló ayer que su cliente estuvo en la zona de Huayllani el 15 de noviembre del año pasado, pero que llegó horas después de los conflictos.

“No estamos negando (que estuvo en la zona). Él (general Cuéllar) dice que no estaba cuando acontecieron los hechos, eso es una cosa. Que estuvo de manera posterior, sí, y fue caminando”, dijo.

La parte acusadora presentó fotografías donde se observa al General brindado un informe a un medio de comunicación, el día en cuestión. Vargas apuntó que esa entrevista la dio a dos kilómetros del puente al promediar las 18:45 y que como era noviembre “el sol aún no se había escondido”.

Sin embargo, cuestionó que el material presentado sea de redes sociales y no de fuentes confiables como medios de comunicación que cubrieron los hechos ese 15 de noviembre.

“Esas fotos provienen de Facebook. Hay declaraciones de testigos que han manifestado tener en su poder grabaciones de ese día, pero (ese material) no ha sido secuestrado por la Policía. Si una investigación va a ser coherente tomaré imágenes de los medios de comunicación para identificar si estuvo o no y determinar la hora, y el momento. Si fue cuando estaba acaeciendo el conflicto, los disparos o fue de manera posterior, todas esas cosas tienen que ser averiguadas dentro de lo que es el desarrollo de la etapa investigativa”, sostuvo.

Para la defensa de los familiares de las víctimas de Huayllani, el General pretendía obstaculizar la investigación con sus “declaraciones contradictorias” y que al existir evidencias de su presencia en el lugar tuvo que admitir ese aspecto.

En tanto, Vargas reiteró que la función del General fue administrativa y no de operación. Dijo que diagramó, en coordinación con las unidades, el plan de operaciones que disponía el uso de armamento no letal y que incluso para ello requerían una orden.

Consultado sobre si se usó armamento letal en esa intervención, respondió que el Ministerio Público no presentó el informe de balística y que esos aspectos tienen que ser investigados para esclarecer el hecho.

“Esta parte quiere que se investigue el caso. Estamos a más de un año de los hechos luctuosos en el puente de Sacaba y se necesita averiguar qué es lo que pasó. Si fueron los miembros de la Policía, del Ejército o los disparos provinieron de los mismos manifestantes”, concluyó.

General, con arresto en casa y sin derecho a trabajo

El general Alfredo Cuéllar, imputado por asesinato en las investigaciones por las muertes de Huayllani, recibió este jueves detención domiciliaria sin derecho al trabajo. El juez determinó que cumpla esa medida sustitutiva a la detención preventiva con dos custodios; uno rotativo y otro al interior.

También deberá presentarse a firmar dos veces a la semana, tiene prohibido acercarse a determinados lugares y comunicarse con testigos. Además, de una fianza de 250 mil bolivianos y arraigo.

Las partes, en este caso, apelaron el dictamen del juez. Patricio Vargas, abogado del General, dijo que se está atentado contra la libertad del trabajo considerando que Cuéllar fue designado secretario en el Ministerio de Defensa. Además, observó la fianza porque consideran que el monto es muy elevado.

En tanto, Vladimir Pérez, abogado de las víctimas de Huayllani, considera que la decisión del juez está “errada”. “Esta decisión será valorada y puesta a conocimiento de un Tribunal Superior, no estamos conformes porque existe riesgo de obstaculización”.

La defensa de Cuéllar antes de que se instale la audiencia de medidas cautelares interpuso dos incidentes; ambos fueron rechazados. Uno fue de incompetencia porque consideran que el General debía ser juzgado en la vía militar y el otro de impugnación a la imputación por “la ausencia de elementos e individualización de los delitos”. Todo se resolvió en unas cinco horas, hasta las 16:13.